Гендиректор орловского филиала «Фонда пожарной безопасности» предстанет перед судом за 11 эпизодов преступной деятельности

Следственными органами СК России по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора НО «Фонд пожарной безопасности» (Орловский филиал) Натальи Бакаевой, обвиняемой в совершении 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка документов), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 , ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Следствием установлено, что с декабря 2017 года по май 2018 года Бакаева, используя свое служебное положение, посредством предоставления услуги по обучению по образовательной программе «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты» и «Пожарно-технический минимум», достоверно зная, что возглавляемая ею организация не наделена правом производить обучение по указанным образовательным программам, ввела в заблуждение обратившихся к ней представителей четырех организаций города Орла, получив в качестве оплаты за обучение работников данных организаций более 200 тысяч рублей, подделав удостоверения о краткосрочном повышении квалификации АНО ДПО «Пожарная безопасность — образование».

Продолжая свою преступную деятельность, Бакаева в 2018 году дала лично взятку в сумме 21 тысячи рублей заместителю начальника отдела государственного пожарного надзора, надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области Сергею Кирюхину и начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области Евгению Пенькову за оказание помощи в виде консультаций НО «Фонд пожарной безопасности» (Орловский филиал) в производстве расчета пожарного риска здания ООО «ЦУМ».

Кроме того, в 2018 году Бакаева дала лично взятку в сумме 60 тысяч рублей должностным лицам ГУ МЧС России по Орловской области Евгению Пенькову и Сергею Кирюхину за оказание содействия в ускоренном предоставлении государственной услуги по приему, регистрации копий заключений о независимой оценке пожарного риска ТЗК ООО «ГЭС Розница» в ГУ МЧС России по Орловской области и оказание воздействия на руководство ООО «ГЭС Розница» с целью скорейшей оплаты по договору на оказание научно-технических услуг в области пожарной безопасности.

Также в 2018 году Бакаева дала лично взятку в сумме 10 000 рублей старшему инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Орлу Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области за изготовление и регистрацию декларации пожарной безопасности ООО «Эстеком».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении взяткополучателей находятся на рассмотрении в суде.

По информации СУ СК по Орловской области