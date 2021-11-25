Гендиректор «Пенобетон-Орел» обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Пенобетон-Орел», обвиняемого в мошенничестве.

Следствием установлено, что обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием граждан, не имея намерения и возможности выполнить взятые на себя обязательства, с декабря 2014 года по август 2020 года собрал с граждан денежные средства и заключил с ними по заведомо заниженной стоимости договоры долевого участия, предварительные договоры долевого участия и предварительные договоры купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме № 9 на улице Жадова в поселке Змиевка.

Таким образом злоумышленник похитил денежные средства граждан по 22 договорам на общую сумму свыше 22 миллионов 632 тысяч рублей. Денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома он не передавал.

Кроме того, злоумышленник с июня 2016 года по август 2017 года обманул двух своих знакомых, пообещав приобрести для них квартиры по заниженной цене в городе Орле.

Получив от них 595 000 рублей, часть денег «для достоверности» он внес в кассу строительной организации, а оставшиеся 291 370 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств.

В ходе следствия были допрошены свыше 30 свидетелей, 26 потерпевших, проведены более 10 обысков, а также комплекс судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.