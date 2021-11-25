25 ноября 2021



Гендиректор «Пенобетон-Орел» обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Пенобетон-Орел», обвиняемого в мошенничестве.

Следствием установлено, что обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием граждан, не имея намерения и возможности выполнить взятые на себя обязательства, с декабря 2014 года по август 2020 года собрал с граждан денежные средства и заключил с ними по заведомо заниженной стоимости договоры долевого участия, предварительные договоры долевого участия и предварительные договоры купли-продажи жилых помещений в многоквартирном жилом доме № 9 на улице Жадова в поселке Змиевка.

Таким образом злоумышленник похитил денежные средства граждан по 22 договорам на общую сумму свыше 22 миллионов  632 тысяч рублей. Денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома он не передавал.

Кроме того, злоумышленник с июня 2016 года по август 2017 года обманул двух своих знакомых, пообещав приобрести для них квартиры по заниженной цене в  городе Орле.

Получив от них 595 000 рублей, часть денег «для достоверности» он внес в кассу строительной организации, а оставшиеся 291 370 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, не исполнив обязательств.

В ходе следствия были допрошены свыше 30 свидетелей, 26 потерпевших, проведены более 10 обысков, а также комплекс судебных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.

 

Орловские вокалистки стали призерами сочинского фестиваля
Каникулы закончились — заболеваемость гриппом и ОРВИ резко пошла в рост
45 новых случаев COVID-19 подтверждено в Орловской области
Опубликовано 25 Ноя 2021 в 11:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"