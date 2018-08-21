21 августа 2018



Генерального директора «Шаблыкинского Агрокомплекса» ждет уголовное дело за невыплату зарплаты

Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» Дмитрия Васина. Мужчина подозревается в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый с января по июль 2018 года не выплачивал заработную плату 11 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила 460 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием также принимаются установленные законом меры обеспечительного характера, направленные на восстановление нарушенных прав работников. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 21 Авг 2018 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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