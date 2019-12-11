Генпрокурору рассказали о «схемах» орловских чиновников

№42 (579) от 11 декабря 2019 г.

Представитель Комитета за гражданские права в Орловской области Василий Паскару обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с жалобой на противоправные действия должностных лиц администрации Орловской области, мэра города Орла и главы администрации г. Орла.

В жалобе Паскару сообщает генпрокурору о схеме, придуманной орловскими чиновниками, чтобы не декларировать объекты недвижимости, стоимость которых во много раз превышает их официальный доход. «На арендованном (на себя или на жену) земельном участке строится дом (на «недекларируемые доходы», возможно коррупционные), примерно площадью не менее 500 кв. м. и оценочной стоимостью более 40 млн. руб. При этом в нарушение всех норм законодательства дом не регистрируется ни как объект незавершенного строительства, ни как жилое помещение, при этом к нему незаконно подводятся все коммуникации для постоянного проживания, — пишет Паскару. — По мнению орловских чиновников, если объект не зарегистрирован и в нем никто не проживает, то его не надо декларировать». Одним из примеров использования такой схемы заявитель считает и нашумевшую историю с незадекларированным домом сити-менеджера Орла Александр Муромского в поселке Горки Орловского района. Как известно, по представлению прокуратуры Орловской области, за нарушение норм закона «О противодействии коррупции» Муромский получил выговор от мэра Орла Новикова. Хотя, по мнению Василия Паскару, должен был быть уволен с занимаемой должности.

В связи с этим общественник просит Генерального прокурора, во-первых, провести проверку в отношении всех должностных лиц комиссии, которая на основании распоряжения губернатора Орловской области проверяла достоверность и полноту сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Муромского А.С., по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность».

Во-вторых, признать привлечение к дисциплинарной ответственности Муромского А.С. в виде «выговора» незаконным.

В-третьих, внести в адрес мэра г. Орла Новикова В.Ф. представление с требованием уволить Муромского А.С. с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

В-четвертых, обратиться в суд с заявлением об обращении в доход государства объекта незавершенного строительства, принадлежащего муниципальному служащему администрации г. Орла Муромскому А.С., в отношении которого не представлены и скрыты сведения, подтверждающие приобретение данного объекта на законные доходы.

О реакции Генпрокуратуры на жалобу Василия Паскару мы сообщим читателям «Орловской среды» в одном из следующих номеров.