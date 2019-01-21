ГИБДД запретило движение общественного транспорта по мосту Дружбы в Орле

С 10 часов 21 января временно прекращено движение общественного транспорта по мосту «Дружба» в связи с выявленными недостатками в содержании улично-дорожной сети, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

«Из-за дефектов дорожного покрытия движение общественного транспорта временно будет осуществляться в объезд моста «Дружба» до устранения причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По факту выявленных недостатков владельцу автодороги выдано предписание. Проводится административное расследование.