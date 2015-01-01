Глава администрации Орла пообещал, что все детские площадки будут ремонтировать своевременно

Работа по определению обслуживающих организаций для детских площадок в Орле продолжается. Об этом сообщалось 27 декабря на совещании в администрации города.

Как доложил начальник управления по безопасности Игорь Тарасов, в областном центре уже обследованы все 758 детских площадок. Соответствующие акты переданы в управления градостроительства и муниципального имущества. Уже обработаны 557 актов.

Выяснилось, что из 557 лишь 43 детские площадки находятся на муниципальной  земле, остальные — на территории, прилежащей к многоквартирным жилым домам. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы их обслуживали, а значит, своевременно ремонтировали управляющие компании.

— Эта задача должна быть решена в кратчайшие сроки, ведь речь идет о безопасности наших детей, — подчеркнул глава администрации Андрей Усиков.

Пресс-служба администрации Орла

 

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Опубликовано 28 Дек 2016 в 15:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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