Глава администрации Орла пообещал, что все детские площадки будут ремонтировать своевременно

Работа по определению обслуживающих организаций для детских площадок в Орле продолжается. Об этом сообщалось 27 декабря на совещании в администрации города.

Как доложил начальник управления по безопасности Игорь Тарасов, в областном центре уже обследованы все 758 детских площадок. Соответствующие акты переданы в управления градостроительства и муниципального имущества. Уже обработаны 557 актов.

Выяснилось, что из 557 лишь 43 детские площадки находятся на муниципальной земле, остальные — на территории, прилежащей к многоквартирным жилым домам. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, чтобы их обслуживали, а значит, своевременно ремонтировали управляющие компании.

— Эта задача должна быть решена в кратчайшие сроки, ведь речь идет о безопасности наших детей, — подчеркнул глава администрации Андрей Усиков.

Пресс-служба администрации Орла