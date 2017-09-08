Глава администрации сельского поселения подозревается в служебном подлоге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Алпеевского сельского поселения Сосковского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, подозреваемая с апреля 2014 года по сентябрь 2017 года, действуя из корыстных побуждений, давала устные указания бухгалтеру администрации сельского поселения вносить в официальные документы заведомо ложные сведения о том, что некий гражданин выполнял свои трудовые обязанности в должности водителя, однако это не соответствовало фактическим обстоятельствам, что повлекло начисление и выплату заработной платы за фактически не отработанное им время в размере более 200 тысяч рублей, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 09 Ноя 2017 в 15:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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