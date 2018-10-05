5 октября 2018



Глава города попросил жителей с пониманием отнестись к тому, что тепло дают не сразу, а в течение 5 дней

Глава города обратился к жителям областного центра на своей страничке в сети Фейсбук. Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что теплоноситель уже подан в 1 697 многоквартирный жилой дом, (или 89%). При этом отапливаются все без исключения учреждения социальной сферы города. В дома по улице Генерала Родина начали подавать горячую воду. Процесс подключения тепла идет в штатном режиме. При этом глава города напомнил, что на заполнение систем теплоносителем отводится 5 дней — они истекают к 8-му октября, затем начнется устранение выявленных завоздушенных участков. Поэтому сити-менеджер попросил орловцев отнестись к технологической особенности с пониманием — невозможно сразу подать тепло во все дома. При этом глава города поручил мониторить ситуацию с проблемными адресами, указанными в СМИ и, в частности, собранными нашими коллегами из «Орловских новостей» на «Карте холодных квартир». Сегодня вечером на оперативный штаб будут приглашены управляющие компании и теплоснабжающие организации для оценки хода работ в рамках отопительного сезона и координации планов на субботу и воскресенье, которые будут рабочими для всех, кто причастен к запуску тепла в городе.

 

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Опубликовано 05 Окт 2018 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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