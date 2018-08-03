Глава Орловского района публично извинился за праздничную афишу с немцами

Глава Орловского района Юрий Парахин вчера на своей страничке в социальной сети ВК опубликовал обращение к орловцам. В нем, в частности, говорится: «Уважаемые жители Орловского района и Орловской области! Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! С трудом могу подобрать слова для объяснения сложившейся ситуации в связи с опубликованием афиши к мероприятию, посвященному 75-летию освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Считаю своим долгом не прятаться от ситуации, а открыто высказать свои слова извинения перед всеми жителями, ветеранами, тружениками тыла, детьми войны. Это непростительная ошибка, которую мы исправили, но которая станет навсегда нам уроком на будущее.

Хочу всех заверить в том, что мы с глубоким уважением относимся к памяти о людях, которые воевали, трудились в тылу, ковали нашу общую Великую Победу. И в подтверждение своих слов хочу сказать, что мы в течение года провели большое количество патриотических мероприятий, поддерживали наших ветеранов, участников войны, проводили уход за мемориалами Великой Отечественной войны, привлекали спонсоров, вкладывали и личные средства в благоустройство памятников и воинских захоронений. Мы будем продолжать эту работу и в дальнейшем, поскольку это наша святая обязанность.

Я обещаю, что мы проведем всестороннее расследование сложившейся ситуации. Виновные по результатам проверки будут наказаны строжайшим образом. Не снимаю с себя ответственность за непростительную ошибку.

Я еще раз прошу прощения и могу заверить, что впредь подобного не повторится и мы будем с еще большей ответственностью относиться к страницам нашей истории.

Я искренне поздравляю ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, жителей Орловщины с важным праздником – 75-ой годовщиной освобождения г. Орла от немецко-фашистских захватчиков! Благодарю за мирное небо над нашими головами, возможность жить и гордиться нашим Орлом – городом Первого салюта» — говорится в обращении Юрия Парахина.

Напомним, поводом для извинений стала праздничная афиша, опубликованная на сайте Орловского района. Как сообщили нам читатели газеты — на фотографии немецкая военная техника и солдаты. После проверки оказалось, что действительно снимок относится к периоду оккупации нашего города.