18 октября 2018



Глава регионального СУ СК Анатолий Щуров дал указание восстановить нарушенные права жителей д. Овсянниково

Как информирует пресс-служба регионального СУ СК, в следственном управлении СК по Орловской области под председательством руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Анатолия Щурова состоялось расширенное оперативное совещание по вопросу принятия мер на стадии предварительного следствия, направленных на восстановление нарушенных прав жителей населенного пункта Овсянниково Орловского района.

Уголовное дело, находящееся в производстве следственного управления, расследуется по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство сетей водоотведения в д. Овсянниково.

В работе совещания также приняли участие глава Орловского района Юрий Парахин, глава администрации Платоновского сельского поселения Максим Барбашов, представители КУ ОО «Орелгосзаказчик», сотрудники аппарата следственного управления.

Анатолий Щуров, заслушав сообщения следователей и приглашенных лиц, дал указание подчиненным сотрудникам тщательно проверить все обстоятельства принятия комиссией данной сети водоотведения, с указанием объема и перечня недостатков, а также в тесном взаимодействии с органами власти, строительными и обслуживающими организациями принять действенные меры, направленные на восстановление нарушенных прав жителей Овсянниково.

Контроль за ходом расследования уголовного дела со стороны руководителя следственного управления будет продолжен.

Напомним, первым о бедственном положении жителей деревни Овсянниково, которых лишили дорог при строительстве канализации ( сети водоотведения также не работают) заявил на заседании облсовета депутат Виталий Рыбаков. После этого он получил ряд отписок от чиновников; губернатор Андрей Клычков в этой ситуации криминала не увидел.

 

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Опубликовано 18 Окт 2018 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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