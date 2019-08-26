26 августа 2019



Главный инспектор МВД проведет прием граждан в Управлении на транспорте МВД  по ЦФО

31 августа с 10:00 в рамках плановой инспекторской проверки
оперативно-служебной деятельности Управления на транспорте МВД России по ЦФО главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Роман Викторович Зайцев проведет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел на транспорте.
Прием граждан состоится по адресу: г. Москва, ул. Леснорядская д.11/13,
кабинет 105.
Предварительная запись на прием осуществляется с 26 по 30 августа с
9.00 до 18.00 по телефону: 8-499-266-94-38.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.

 

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Опубликовано 26 Авг 2019 в 16:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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