Главный инспектор МВД проведет прием граждан в Управлении на транспорте МВД по ЦФО

31 августа с 10:00 в рамках плановой инспекторской проверки

оперативно-служебной деятельности Управления на транспорте МВД России по ЦФО главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Роман Викторович Зайцев проведет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел на транспорте.

Прием граждан состоится по адресу: г. Москва, ул. Леснорядская д.11/13,

кабинет 105.

Предварительная запись на прием осуществляется с 26 по 30 августа с

9.00 до 18.00 по телефону: 8-499-266-94-38.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий

личность.