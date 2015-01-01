Главный редактор газеты «Орловской среда» стала лауреатом Всероссийского конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Общественный совет Фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» подвел итоги III Всероссийского конкурса журналистских работ.

Лауреатами конкурса стали 442 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны.

В числе победителей конкурса главный редактор газеты «Орловская среда» Татьяна Филёва, представившая на III Всероссийский конкурс журналистских работ материалы по проблемам строительства многофункционального медицинского центра (в народе – «Титаник») и параклинического корпуса детской областной больницы, который с помпой сдали к юбилею Орла с вопиющими недостатками, представляющими опасность для здоровья пациентов и персонала.

Лауреатами конкурса также стали главный редактор газеты «Аргументы и факты в Орле» Евгения Ладыгина и корреспондент телеканала «Первый областной» Сергей Быковский.

Как сообщает пресс-служба ОНФ, всего на конкурс было подано 4 тысячи конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ: 457 печатных изданий, 237 интернет-СМИ, 160 телеканалов, 94 информационных агентств, 21 радиостанции.

Наибольшее количество конкурсных журналистских работ было посвящено темам: актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и роль гражданского общества в решении актуальных проблем страны, коррупция и расточительство в области государственных и муниципальных закупок, неэффективное расходование бюджетных средств, доступность и качество медицинской помощи.

Как отметил председатель общественного совета Фонда ОНФ, член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственный думы РФ Николай Будуев, награждение лауреатов конкурса пройдет на ежегодном Медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены. Победители конкурса примут участие в дискуссиях и заседаниях форума, встретятся с представителями власти, профильных ведомств, руководителями ведущих СМИ и проектов Народного фронта.