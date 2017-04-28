«Главный юбилейный объект»: требуется информация

В распоряжении «Орловской среды» оказались снимки особняка, по некоторым данным, принадлежащего члену правительства Орловской области, руководителю областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, траспорта и дорожного хозяйства Денису Блохину или его родственникам.

Напомним, в кресле начальника департамента Блохин сменил москвича Константина Павлова, ушедшего в отставку в январе нынешнего года. До этого Денис Блохин возглавлял «Орелгосзаказчик» — областное учреждение, отвечавшее за работы на нескольких юбилейных объектах, и в частности, за ремонт и реконструкцию многострадальных орловских театров. Как отмечали в свое время местные СМИ, несмотря на вопиющие недостатки, акты приемки работ на этих объектах «Орелгосзаказчиком» были подписаны. Интересно, что в то же самое время возводился и изображенный на снимках особняк в поселке Гать, который строившие его рабочие называли главным юбилейным объектом.

В связи с проведением журналистского расследования «Орловская среда» просит откликнуться строителей, работавших на данном объекте. Анонимность и вознаграждение гарантированы. Обращаться по телефону редакции 76-20-60 или по электронному адресу orelsreda@list.ru