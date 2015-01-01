Главой Урицкого района Орловской области избран Николай Тураев

На этом посту он сменил Алексея Романова, чей срок полномочий истек 6 марта. Официальное прекращение полномочий прежнего и избрание нового главы района состоялось в ходе сессии Урицкого районного Совета народных депутатов.

Главой Урицкого района Николай Тураев был избран единогласно в ходе тайного голосования, информирует пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 09 Мар 2017 в 11:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 35

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