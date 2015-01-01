Главой Урицкого района Орловской области избран Николай Тураев
На этом посту он сменил Алексея Романова, чей срок полномочий истек 6 марта. Официальное прекращение полномочий прежнего и избрание нового главы района состоялось в ходе сессии Урицкого районного Совета народных депутатов.
Главой Урицкого района Николай Тураев был избран единогласно в ходе тайного голосования, информирует пресс-служба губернатора.
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