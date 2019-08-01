ГЛАВУ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА ЖДЁТ ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ

FLB: Член правительства Орловской области Денис Блохин попал под следствие

https://flb.ru/2/3818.html

Чуть более месяца назад в выпуске совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.ru и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» от 26 июня был опубликован материал «Кем раньше станет Денис Блохин: подследственным, или вице-губернатором?»

Денис Блохин (слева) и ещё один орловский герой «хозяйственных дел» Артур Саркисов-Шлейхер – теперь оба фигуранты громких уголовных дел

Процитируем, что мы писали тогда: «Чем глубже мы вдаёмся в историю появления и расследования уголовных дел, возбуждённых по строительству и реконструкции объектов к 450-летию Орла, тем чаще за словами «мошенничество», «хищение», «невозврат» и пр. встаёт фигура нынешнего члена правительства Орловской области — руководителя департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина. Шутка ли, именно в его бытность руководителем казённого учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик» было с треском провалено исполнение тщательно отобранными подрядчиками контрактов на реконструкцию Центрального стадиона имени Ленина, Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева, поликлинического корпуса Орловского перинатального центра, театра «Свободное пространство». Но в уголовных делах, возбуждённых по фактам хищения бюджетных средств, мошенничества или халатности Денис Блохин проходит лишь как свидетель…»

Сегодня из заслуживающих доверия источников FLB.ru стало известно о том, что 29 июля 2019 г. следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Орловской области в отношении 42-летнего гражданина Блохина Дениса Анатольевича, члена правительства Орловской области — руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области было возбуждено уголовное дело. По нашей информации Блохину в качестве первого эпизода инкриминируется нецелевое использование бюджетных средств на сумму в несколько миллионов рублей. Событие преступления относится к 2015 году, то есть времени, когда регионом руководил Вадим Потомский.

Трудно сомневаться в том, что за первым обвинением последуют и другие, но на настоящий момент (прошло уже двое суток с момента возбуждения дела) губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков не отстранил Блохина от работы на время расследования и фотография Блохина с его биографическими данными и описанием полномочий до сих пор вывешена на сайте губернатора и правительства региона:

FLB будет следить за развитием ситуации.

Узнать детали: https://flb.ru/2/3818.html