3 декабря 2021



Главврач детской поликлиники №1 г. Орла Светлана Крестова уволена

Сегодня на онлайн-брифинге и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов сообщил об увольнении главврача детской поликлиники №1 города Орла Светланы Крестовой.

  • С сегодняшнего дня главный врач детской поликлиники №1 оставила свою должность, — заявил Шувалов.

    Напомним, ранее главврач подписала контракт аренды помещения на улице Престижной, куда планировалось перевести филиал поликлиники в микрорайоне Зареченский.

    Срок аренды помещения, в котором филиал располагается в настоящее время, закончился 30 ноября. Однако новое помещение, где ранее был магазин, к этой дате не было готово для приема пациентов. В нём шел ремонт. По словам Крестовой, на время проведения ремонта родители и дети, проживающие в микрорайоне Зареченский, должны были ездить в поликлинику на ул. Карачевской.

    После огласки в СМИ ситуацией заинтересовался и.о. руководителя депздрава Станислав Шувалов, который неделю назад вместе с депутатом Виталием Рыбаковым, журналистами и главврачом Крестовой выехал на место и заявил, что в отношении Крестовой проводится служебная проверка. Видимо, её результатом и стало увольнение главврача.

 

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Опубликовано 03 Дек 2021 в 13:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 135

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