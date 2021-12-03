Напомним, ранее главврач подписала контракт аренды помещения на улице Престижной, куда планировалось перевести филиал поликлиники в микрорайоне Зареченский.

Срок аренды помещения, в котором филиал располагается в настоящее время, закончился 30 ноября. Однако новое помещение, где ранее был магазин, к этой дате не было готово для приема пациентов. В нём шел ремонт. По словам Крестовой, на время проведения ремонта родители и дети, проживающие в микрорайоне Зареченский, должны были ездить в поликлинику на ул. Карачевской.

После огласки в СМИ ситуацией заинтересовался и.о. руководителя депздрава Станислав Шувалов, который неделю назад вместе с депутатом Виталием Рыбаковым, журналистами и главврачом Крестовой выехал на место и заявил, что в отношении Крестовой проводится служебная проверка. Видимо, её результатом и стало увольнение главврача.