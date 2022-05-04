4 мая 2022



Главврач Городской больницы им. С. П. Боткина Александр Лялюхин стал кавалером Ордена Пирогова

Александр Лялюхин  отмечен наградой Указом Президента РФ за высокий профессионализм и добросовестную работу по оказанию медицинской помощи населению, в том числе в условиях COVID-19, сообщает официальный Портал Орловской области.

Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации. Учреждена Указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».

Награда носит имя русского хирурга, ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), считающегося основоположником военно-полевой хирургии, а также хирургии как научной дисциплины. Награждаются орденом граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний.

 

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Опубликовано 04 мая 2022 в 14:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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