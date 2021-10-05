Главы районов Орловщины учатся работать с обращениями граждан в соцсетях

Количество подключенных к системе «Инцидент Менеджмент» аккаунтов в соцсетях постепенно растет. Если ранее для удобной работы с обращениями подключались в основном региональные органы власти и администрации муниципальных образований, то теперь эту тенденцию подхватили главы районов Орловщины. Недавно свои аккаунты в соцсетях к системе «Инцидент Менеджмент» подключили главы Урицкого, Колпнянского, Верховского и Кромского районов, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Это позволит повысить качество ответов на вопросы, касающиеся деятельности муниципалитетов, сократить время их подготовки, оперативно и качественно решать те ситуации, о которых пишут местные жители.

«Инцидент Менеджмент» — это система мониторинга социальных сетей и один из главных инструментов работы Центра управления регионом Орловской области. Система позволяет находить и обрабатывать сообщения, жалобы и предложения от жителей региона, которые они оставляют в открытых источниках.

С начала года в Орловской области система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала более 20 тысяч обращений в соцсетях. Для удобства ЦУР Орловской области создал справочник аккаунтов органов региональной власти, в котором более 200 необходимых ссылок: https://telegra.ph/Akkaunty-organov-vlasti-v-socsetyah-07-16. Воспользоваться ими и задать свой вопрос в нужное ведомство может любой желающий.