5 октября 2021



Главы районов Орловщины учатся работать с обращениями граждан в соцсетях

Количество подключенных к системе «Инцидент Менеджмент» аккаунтов в соцсетях постепенно растет. Если ранее для удобной работы с обращениями подключались в основном региональные органы власти и администрации муниципальных образований, то теперь эту тенденцию подхватили главы районов Орловщины. Недавно свои аккаунты в соцсетях к системе «Инцидент Менеджмент» подключили главы Урицкого, Колпнянского, Верховского и Кромского районов, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Это позволит повысить качество ответов на вопросы, касающиеся деятельности муниципалитетов, сократить время их подготовки, оперативно и качественно решать те ситуации, о которых пишут местные жители.

«Инцидент Менеджмент» — это система мониторинга социальных сетей и один из главных инструментов работы Центра управления регионом Орловской области. Система позволяет находить и обрабатывать сообщения, жалобы и предложения от жителей региона, которые они оставляют в открытых источниках.

С начала года в Орловской области система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала более 20 тысяч обращений в соцсетях. Для удобства ЦУР Орловской области создал справочник аккаунтов органов региональной власти, в котором более 200 необходимых ссылок: https://telegra.ph/Akkaunty-organov-vlasti-v-socsetyah-07-16. Воспользоваться ими и задать свой вопрос в нужное ведомство может любой желающий.

 

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Опубликовано 05 Окт 2021 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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