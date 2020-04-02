Глазуновские коммунальщики «спрятали» более 3 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, с сентября по декабрь 2019 года руководство Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия Глазуновского района, имея задолженность по налогам и страховым взносам более 2 миллионов 600 тысяч рублей, умышленно сокрыло денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.