2 апреля 2020



Глазуновские коммунальщики «спрятали» более 3 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, с сентября по декабрь 2019 года руководство Муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия Глазуновского района, имея задолженность по налогам и страховым взносам более 2 миллионов 600 тысяч рублей, умышленно сокрыло денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК.

 

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Опубликовано 02 Апр 2020 в 13:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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