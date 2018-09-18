ГЛОНАСС с ручным приводом. В Орле опять проблема с контролем движения маршруток

Движение общественного транспорта в вечернее время скорректировано, — в этом заверил начальник транспортного отдела горадминистрации Вадим Хрипунов. За работой перевозчиков установлен ежедневный контроль. Правда, от жителей поступает масса жалоб, особенно на движение в вечернее время и по выходным. Поэтому на рабочем совещании чиновнику посоветовали поставить волонтеров на остановках и все же четко отследить — сколько маршруток работает в вечерние часы. Тут же в ходе заседания чиновникам напомнили про систему ГЛОНАСС, которой теоретически оснащены все двузначные маршрутки и которая позволяет контролировать соблюдение графика без привлечения волонтеров.

Между тем, начальник отдела отметил: прошла очередная встреча с перевозчиками и они получили «последнее китайское предупреждение», что в случае несоблюдения графика с ними в одностороннем порядке может быть расторгнуть муниципальный контракт.

В продолжение темы первый замглавы Олег Минкин, поинтересовался судьбой просьбы жителей ввести дополнительный маршрут: от бывшего завода УВМ через улицу Михалицына в Советский район. Вадим Хрипунов пояснил, что пожелания орловцев будут учтены областным департаментом транспорта при разработке единой схемы на 2019 год. Предварительно, на эту работу уйдет еще три месяца.