Горадминистрация отслеживает обращения жителей в соцсетях

Глава горадминистрации Александр Муромский проверил, как исполняются поручения по обращениям жителей в социальных сетях. В частности, один из заявителей обратил внимание на контейнерную площадку в районе дома №79 на ул. 3-я Курская, а также на то, что из-за мусоровозов во дворе раскрошился асфальт. В частности, он отметил: «…при въезде на стоянку проваливаешься в выкопанную погрузчиком яму, из которой быстро выбраться затруднительно».

Глава Железнодорожного района Юрий Тарасов отметил, что свалка была ликвидирована силами МУП «Спецавтобазы» 23 июля. Остается привести контейнерную площадку в нормативное состояние: покрасить и установить ограждение. Ситуация усугубилась тем, что погрузчик, ликвидируя свалку, выкопал яму.

Директор Спецавтобазы Александр Байдак сообщил, что разъяснительная работа с водителями уже проведена. Предприятие также взяло на себя обязательство отремонтировать поврежденный участок асфальта.

Упомянули на совещании обращение орловчанки по поводу неубранной травы возле администрации Северного района. По информации главы Северного района Владимира Маркина, 25 июля работа по уборке травы будет завершена.

Также в социальные сети поступают жалобы, связанные с неудовлетворительным состоянием улицы Васильевской. Дорожное полотно вызывает беспокойство не только орловских автолюбителей, но и представителей ОНФ. По их информации, эта улица стала одной из первых на интерактивной Карте убитых дорог. Представители ОНФ призвали завершить работы на объекте. По информации начальника УКХ Светланы Климовой, с подрядчиком «ДорСтройТехСервис» были проведены переговоры. Подрядчик заверил, что завершит работы на объекте, как только позволят погодные условия. За срыв сроков в соответствии с условиями контракта ему будут начислены пени.

Что касается ремонта дорог, в социальных сетях также поступали обращения по ремонту кругового кольца на пересечении улиц Раздольная и Михалицына. По словам Светланы Климовой, объект включен в дополнительный перечень на ремонт улично-дорожной сети. По объекту подготовлена проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение экспертизы сметной стоимости. Готовятся документы на проведение конкурса по выбору подрядчика для ремонта.