Горадминистрация вопреки предостережению прокуратуры настаивает на переносе двух ярмарок

Замглавы администрации Орла по финансово-экономическому блоку Игорь Краличев рассказал о подборе площадок для ярмарок в 2021-2022 годах. Количество площадок увеличится по сравнению с 2019-2020 годами. При этом Игорь Краличев подчеркнул, что в поиске новых площадок опирались на несколько требований. Во-первых, они расположены вблизи транспортных артерий – добраться до ярмарки без труда можно будет на общественном транспорте. Во-вторых, объёмы территорий позволят соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования к индивидуальной безопасности.

Отдельно замглавы Орла коснулся двух скандальных площадок: «Администрация Орла в рамках своих полномочий ведёт работу по созданию комфортной городской среды. Проект благоустройства площади Маршала Жукова готов, работы по его реализации должны начаться в 2021 году – после публичного обсуждения. Подчеркну, что этот проект не предусматривает организацию ярмарочной торговли».

Аналогичная ситуация – со сквером Комсомольцев: это в первую очередь общественная территория, кроме того, ярмарочная торговля разворачивается на проезжей части, что небезопасно, — говорится в пресс-релизе горадминистрации.

Накануне в администрации Орла состоялась встреча с Торгово-промышленной палатой – администратором ярмарочной торговли. На этой встрече было принято решение скоординировать действия по поиску крупных площадок, где могли бы разместиться предприниматели, которые сейчас ведут ярмарочную торговлю в сквере Комсомольцев и на площади Маршала Жукова. До тех пор, пока компромисс не будет найден, ярмарки продолжат свою работу на прежних местах.

Напомним, ранее в ходе проведенной проверки областная прокуратура не нашла объективных оснований для прекращения деятельности ярмарок на двух площадях. Мэру города было внесено предостережение, а председателю горсовета представление. Комментарий горадминистрации о том, что ярмарок не будет, был опубликован вечером в пятницу, то есть уже после официального релиза прокуратуры.