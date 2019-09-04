Город на дне

№30 (567) от 4 сентября 2019 г.

На августовской сессии городского совета депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за 1-е полугодие 2019 года. За это время бюджет Орла получил 3,14 млрд рублей доходов (или всего 40% от годового плана). Потратили на жизнь существенно больше — 3,43 млрд рублей. Как пояснил замглавы горадминистрации Игорь Краличев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация улучшилась — доходы увеличились на 451,4 миллиона рублей. Немного другая точка зрения на происходящее оказалась у экспертов КСП. В своем многостраничном заключении они детально изучили все аспекты городской жизни и пришли к неутешительному выводу: «утвержденные параметры бюджета на 2019 год не могут быть исполнены так как принятые расходные обязательства города Орла не в полном объеме учтены в бюджете, часть расходных обязательств (на исполнение которых в бюджете заложены ассигнования) не обеспечены реальными источниками доходов, что приводит к еще большему росту кредиторской задолженности». И тем не менее, даже имея на руках такое шокирующее заключение КСП, некоторые депутаты продолжали убеждать коллег, что поводов для беспокойства нет.

Все ниже, и ниже, и ниже…

Опустим выступление господина Краличева, изобилующее цифрами, и расскажем нашим читателям, как же шло обсуждение этого вопроса и какие интересные факты всплыли в ходе сессии.

Депутат Евгений Косогов отметил, что на обслуживание коммерческих кредитов город потратил за полгода более 90 миллионов рублей. За год выйдет все 180 миллионов. При этом на федеральном уровне прорабатывался вопрос о замене коммерческих кредитов более дешевыми бюджетными. В этом году подобная практика приостановлена. Но учитывая критическую ситуацию с бюджетом, Евгений Косогов выступил с предложением обратиться с инициативой в облсовет и далее на более высокий уровень, чтобы возобновить программу, которая нужна как воздух.

Депутат Александр Коровин напомнил, что уже не раз выходил с предложением — необходимо собрать в городе команду специалистов и разработать программу по выводу городского хозяйства из кризиса. «Мы послушали с вами пустые цифры! О чем они говорят, когда город у нас банкрот? Школы возьмем. Подготовка к новому учебному году и к зиме — не готовы. Транспорт убит. Другие направления. Возьмите тот же мост Дружбы народов — он в аварийном состоянии. Еще немного и придется разбирать его! А мы опять послушали цифры и приняли к сведению. Необходимо затребовать от властей четкую программу и заслушать руководство города, как они собираются выводить Орёл из банкротства! Сие больше непотребно! Я понимаю Игоря Николаевича — он просто подчиненный, зачитал и исполняет свою строчку. Но на сегодня имеющиеся финансы не закрывают основные городские проблемы, а управление этими финансами идет из рук вон плохо», — эмоционально отметил депутат.

Обещать — еще не значит жениться

Депутат Сергей Елесин вспомнил про обещанную помощь от областных властей. Напомним, городские депутаты уже несколько раз обращались с просьбой — увеличить долю НДФЛ, которая собирается на территории города и остается здесь же. Остальное передается в область. Напомним, город просит оставлять у себя собранные здесь же 15% НДФЛ (сейчас Орлу оставляют всего 5%). С 2015 года доля НДФЛ, которая шла Орлу, была уменьшена в три раза, из-за чего городской бюджет лишился значительной части доходов. В итоге сложившаяся система распределения налоговых доходов привела к хронической нехватке средств на исполнение возложенных на муниципалитет по закону обязанностей. Область уже несколько раз «давала от ворот поворот» на все просьбы депутатов вернуть часть средств, чтобы город мог не стоять с протянутой рукой и не клянчить у региональных чиновников подачки. Как выяснилось на августовской сессии, сложившаяся схема очень даже устраивает «варягов» из облАда.

Мэр города рассказал, что аргументация отказов из области разная. «Если говорить о процентах, мы попросили для себя 10%, чтобы отрегулировать и сбалансировать бюджет полностью. Но каждый процент нам несет порядка 50 миллионов рублей. Нам говорят: представьте, что вам 5% отдали — это было бы 250 миллионов. А по прошлому году мы получили в виде дотаций из региона свыше 300 миллионов рублей. 324, если точно. Регион говорит — мы же вам помогаем, даем вам деньги, видим ваши трудности, но и у нас есть трудности. Поэтому на сегодня законодательная инициатива, которую мы проявили, получила отказ. Не вижу в этом трагедии, но понимаю ваше беспокойство по всем пунктам в бюджете», — отметил Василий Новиков.

Сергей Елесин обратил внимание и еще на одну важную деталь. В начале года бюджет Орла корректировался. При этом в него вносились поправки в части наполнения бюджета и прогнозировалось увеличение поступлений по нескольким строкам. Однако по факту исполнение этих уже откорректированных строк пошло не так, как задумывалось. В частности, недобор только по НДФЛ составил порядка 4%. Это в реальных цифрах минус 100 миллионов. А к концу года такой просчет в расчетах уже выльется в сумму порядка 200 миллионов недобора. И это все из-за того, что что в начале года были допущены серьезные просчеты в планировании доходов. Теперь эта сумма пополнит и без того близкую к критической отметке кредиторскую задолженность. В итоге, как подтвердил сам Краличев, по итогам года город подойдет к черте «кредиторки» в 900 миллионов рублей. Депутат Олег Карпиков попросил мэра города прокомментировать выступление коллеги, но Василий Новиков отказался от комментариев.

«В Багдаде все спокойно!»

Депутат Владимир Негин в своем выступлении отметил, что не согласен с коллегами, которые называют город «банкротом». «Я хочу напомнить, что все основные полномочия город исполняет. Тут говорилось про образовательные учреждения — 2 сентября мы пойдем в школы. Школы все готовы, приняты и будут работать. Я не знаю, для чего попытка всё представить, что жизнь остановилась. Я хочу напомнить, что у нас очень много социальных обязательств перед жителями. И естественно, если бы мы не включали данные плановые показатели, то мы должны были бы принимать жесткие решения по многим вопросам, связанным с социальными обязательствами перед жителями. Я хочу напомнить, это и льготная оплата коммунальных услуг инвалидам. Это питание в школах. Это вопросы, связанные с льготным проездом – и таких вопросов у нас набирается порядка 300 миллионов рублей. Еще раз повторюсь: никто из нас не поддержал бы решение об отмене этих обязательств. Сегодня муниципалитет подставляет плечо этим людям. Да, сегодня есть проблемы, нарабатывается кредиторка. Но я хотел бы сказать, что область нам помогает. В прошлом году получили 320 миллионов рублей дотаций. В этом году уже 318 миллионов — вот мы сейчас еще распределим 20 миллионов дотаций и направим их учреждениям образования», — отметил Владимир Негин.

Правда, с 20 миллионами в помощь детским садам вышла — как бы это помягче сказать… некрасивая история. Депутат Сергей Елесин попросил уточнить — эти 20 миллионов уже выделены, или область только обещала выделить их? Депутата успокоили, что «на завтрашней сессии областного совета — эту поправку примут». Вот только ни завтра, ни послезавтра сессии областного совета не состоялось. Учитывая приближающиеся выборы и опубликованную повестку сентябрьских комитетов — обещанные 20 миллионов город получит лишь в середине месяца. И опять же не факт, что получит. Пока это всего лишь предположение.

Антикризисная комиссия

Сложную ситуацию с бюджетом попытались «утрясти» уже в ручном режиме. В Орле создали антикризисную комиссию, куда вошли представители самых разных структур: это и депутаты, и чиновники городской администрации, и налоговики, и казначейство, и судебные приставы. Вместе удалось найти способ минимизировать те риски, о которых уже шла речь. Например, с казначейством удалось заключить соглашение, которое позволит сэкономить на пользовании коммерческим кредитом. Для этого у казначейства попросили разрешение использовать те средства, которые скапливаются в виде остатков на счетах бюджетных, казенных учреждений и у самой администрации города. Это порядка 200 миллионов рублей. И эти средства город сможет использовать беспроценто, хотя и коммерческий кредит открыт. Ведется работа и по перекредитованию на более выгодных условиях. Снижение ставки рефинансирования позволило городу сэкономить, правда совсем немного. Но в целом, надежды на антикризисную комиссию довольно большие. Об этом рассказал сити-менеджер Александр Муромский, который, кстати, сам и возглавил работу комиссии, не став перепоручать это направление никому из заместителей.

«Своим же салом и по мусалам»

Очень важный момент затронул в своем выступлении депутат Сергей Елесин. Правда, для непосвященных читателей придется сделать небольшой экскурс в историю. Напомним, что область ранее уже отказывала городу в перераспределении налогов, мотивируя это бюджетным кодексом. Дело в том, что если кто-то берет на себя дополнительные расходы, то он должен указать и дополнительный источник доходов. И якобы поэтому область и не может перераспределить процент от НДФЛ, так как нужно будет указать — откуда покрыть образовавшийся убыток.

Выступая на августовской сессии, Сергей Елесин обратил внимание на интересный факт. «Что у нас происходит из года в год? Расходная часть у нас растет. Растет почему? С принятием каждой новой школы, с принятием каждого детского садика, расходы и обязательства города увеличиваются. И увеличиваются на существенную сумму. Но почему-то у нас нет понимания — как будут идти дотации на содержание новых учреждений. Я считаю, что должно быть четкое понимание. Открывается новая школа — и город сразу берет на себя энную сумму затрат. Областное правительство, как мне кажется, должно автоматически давать на эту новую школу дотации. И мы понимаем, что с каждым годом при открытии школ и садиков мы ставим это себе в огромный плюс. Но на самом деле для бюджета города это – катастрофический минус, который областной центр на сегодняшний день потянуть не может. Мы тушим пожар, а надо бороться с причинами ЧП. У нас нет плана, как и в каких случаях мы будем взаимодействовать с областным правительством. Налоговые доходы падают. Неналоговые доходы падают. А расходные обязательства растут!» — отметил депутат. Таким образом, не только областные чиновники могут выступить в роли ярых сторонников Бюджетного кодекса, но и город может потребовать соблюдать законы. Другое дело — хватит ли на это духа у городских руководителей? Напомним, потребовать от области заложить средства на ежегодное обслуживание новых фонтанов (а речь идет о десятках миллионов рублей ежегодно), духа не хватило. Город взвалил на себя эту ношу совершено покорно. Так что и с новыми школами, а также с новыми детскими садами ситуация может повториться.



Сергей Миляхин