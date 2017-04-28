«Город Орёл из долговой ямы не выберется»

№29 (477) от 6 сентября 2017 г.

Депутаты горсовета согласовали привлечение кредита в сумме 500 млн рублей для финансирования дефицита городского бюджета.

Уже известно, что 40 миллионов направят трамвайно-троллейбусному предприятию на погашение долгов за электричество, 60 миллионов отдадут Спецавтобазе (у предприятия сложилась кредиторская задолженность), еще около 25 млн направят на нужды городского хозяйства.

Как отметил депутат горсовета Сергей Елесин, 500-миллионный кредит для города на сегодняшний день – это катастрофа. Депутат привел слова Германа Грефа о том, что нельзя пылающий костер кризиса заливать деньгами. Нужны структурные изменения.

– Мы выделяем деньги ТТП – на электросвет и Спецавтобазе, которая только на 50% покроет свою задолженность, таким образом мы только частично решаем их проблемы. Гражданину Достовалову, который провалил множество проектов, доверия сейчас нет. Я считаю, что деньги будут выкинуты в никуда. По погашению кредиторской задолженности на образование: в бюджете явно прослеживается недофинансирование этих строк: на питание школьников, зарплаты учителям, на коммунальные услуги. И если мы еще возьмем кредит на 500 миллионов, в 2018-19 годах эти статьи еще сократятся. Собственные доходы сокращаются, а администрация предлагает взять 500 млн под акции, которые еще не реализованы. Правильнее было бы сначала реализовать акции на 500 млн, а потом открыть лимит. Мы с вами уже открывали лимит (гостиница «Русь»). 200 миллионов. Какой результат? Деньги потрачены. Объект не продан. И сегодня мы, если примем это решение, увеличим дефицит бюджета до 33%. Это незаконно. Выход есть. Почему-то никто не сказал сегодня, что нам должна помочь Орловская область. Давайте вспомним, что доходы, налоги, которые собираются в городе с граждан, – область забирает 62%! Разве это справедливо? Мы должны попросить у области деньги, область должна их выделить. Коллеги, призываю вас проголосовать против, иначе город Орел из долговой ямы не выберется.

Своего коллегу поддержал депутат Игорь Коновалов:

– Прослеживается прямое нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации, – сказал Коновалов. – Мы все прекрасно понимаем, что от нашего решения будет зависеть судьба каждого жителя нашего города. Если мы сегодня примем решение взять 500 миллионов, это приведет муниципальное образование город Орел к банкротству. Я как житель города, как депутат, как гражданин РФ напишу заявление в прокуратуру о нарушении законодательства. Поддержав это решение, вы поддержите бездарность и некомпетентность чиновников.

Бездарность и некомпетентность чиновников депутаты горсовета большинством голосов поддержали.