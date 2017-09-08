Город отказался принимать работы по энергосервисному контракту

Работы по энергосервисному контракту не приняты муниципалитетом, — такое заявление сделал 26 сентября начальник МКУ «Управления коммунальным хозяйством» Дмитрий Зуев. В настоящий момент разногласия между администрацией города и компанией «Ростелеком» (подрядчиком, выполнявшим работы по замене освещения на центральных улицах) решаются в судебном порядке.

Напомним, разногласия возникли при оценке качества освещенности уже после завершения работ. Замеры «Ростелекома» показывают, что освещенность соответствует норме. Однако в администрацию города поступают предписания ГИБДД, указывающие на ее недостаток. Теперь точку в этом вопросе должен поставить суд.

Эта проблема обсуждалась на последнем заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Представители ГИБДД подняли вопрос о большом количестве выбракованных штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. Выбраковка происходит, по мнению ГИБДД, как раз по причине недостаточной освещенности перекрестков — определить нарушителя по фотографии оказывается невозможным. То есть людей в погонах волнует не то, что пешеходы плохо освещены на переходах и рискуют отправиться к праотцам из-за желания властей сэкономить на освещении, и не то, что водители плохо видят дорогу и рискуют улететь в кювет — ГИБДД волнует невозможность собирать штрафы!

Замглавы горадминистрации Роман Игнатушин пояснил, что создана рабочая группа, которая до конца этой недели проверит все перекрестки, где установлены приборы видеофиксации на предмет освещенности, а также наличия разметки, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, энергосервисный контракт был заключен МКУ «УКХ города Орла» с ПАО «Ростелеком» в конце 2015 года. «Ростелеком» реализует проект за счет собственных средств, инвестируя их в развитие инфраструктуры города. Ни заказчик, ни муниципалитет не тратят средства городской казны. Инвестиции будут возвращаться компании в течение пяти лет при условии достижения заложенного в контракте процента экономии электроэнергии.

В прошлом году в городе установили 11 607 энергосберегающих светильников. Однако со стороны водителей в администрацию города поступило немало жалоб на то, что освещенность на улицах областного центра снизилась. Комиссионные проверки показали, что на некоторых дорожных участках количество света не соответствует нормативам. Администрацией города работы не были приняты, а в адрес подрядчика направлены документы об устранении замечаний.

Между тем, в ходе пресс-тура, организованного специально для журналистов, вскрылись очень интересные детали. В частности, по контракту светильники ставились только на уже существующие световые опоры. Между тем, в Орле имеется ряд улиц, где световые опоры стоят не по ГОСТу. Светильники закреплены на опорах контактной сети трамваев и троллейбусов — а расстояние между столбами такое, что никакой мощности не хватит для освещения дороги по нормативу. Плюс в ряде случаев фонари закрывают ветви деревьев. Плюс есть небольшие улицы, где вообще стоит один единственный фонарь. И там как ни считай — норматив выполнить не получится, так как ответы надо искать в техническом задании, которое было составлено, мягко говоря, очень и очень странно. Например, испытания — можно ли заменить светильники на энергосберегающие — проводились на оборудовании одной фирмы. А потом по городу стали устанавливать совершенно другое оборудование. Впрочем, теперь ответы на все вопросы даст суд. А предприниматели получат хороший урок — как иметь дело с орловскими властями.