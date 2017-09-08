Город пообещал вывезти мусор с кладбищ до 1 декабря

Вывезти скопившийся на городских кладбищах мусор коммунальщики обещают до 1 декабря. По сообщению пресс-службы городской администрации, уже убрано воинское захоронение на Троицком кладбище. Сегодня приступят к наведению порядка на Крестительском и Наугорском кладбищах, затем уберут и другие местах захоронения.

Как пояснил и. о. начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством» Сергей Маркин, сбой в процессе уборки кладбищ и воинских захоронений возник из-за проблем с финансированием. Ситуация исправляется — на внеочередной сессии Орловского городского Совета народных депутатов были внесены поправки в бюджет города. Теперь появилась возможность направить 1 млн 647 тыс рублей на организацию и содержание мест захоронения.