Город попросит у области 62 миллиона и снова поменяет маршрутную сеть

Чтобы сохранить муниципальное имущество, закрепленное за ПАТП-1 (а это порядка 160 миллионов), необходимо 62 млн рублей. Таких денег в нищей городской казне не нашлось и на январской сессии горсовета было озвучено, что город решил обратиться за финансовой поддержкой в правительство Орловской области. Дальше оттягивать невозможно, так как конкурсный управляющий МУ «ПАТП-1» не поддержал администрацию города Орла в решении вывести предприятие из процедуры банкротства. Об этом рассказал недавно восстановленный в должности начальник управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов.

— Сумма необходима для того, чтобы забрать конкурсное производство в свои руки. Тогда мы сможем влиять на ситуацию, а не идти по пути конкурсного управляющего, — пояснил Максим Лобов.

Решение уже одобрено временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андреем Клычковым. Обращение администрации Орла направлено заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадиму Тарасову, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме займа в плане по выводу ПАТП-1 из кризиса значатся такие необычные пункты, как передача транспорта из ПАТП в ТТП. Против этой идеи резко выступил руководитель ТТП Александр Коровин. По его словам, в еще действующем предприятии нет техников, способных обслуживать такой тип подвижного состава, так как и троллейбусы и трамваи работают не на бензине, а на электричестве. Даже аккумуляторы в автобусах и троллейбусах разного типа. Не говоря о том, что боксы ТТП не рассчитаны на размещение дополнительных единиц транспорта. Что касается списанных московских автобусов, то прежде чем выпускать их на линию технику необходимо осмотреть и при необходимости починить, что невозможно имеющимся на ТТП штатом и ремонтным оборудованием.

Наконец, в плане по спасению ТТП значится и такой пункт, как пересмотр маршрутной сети. Орловцы еще не пришли в себя от недавней смены номеров и ликвидации части привычных маршрутов, а в горадминистрации заявляют об очередной переделе транспортной сети.