Город попросит у области 62 миллиона и снова поменяет маршрутную сеть

Чтобы сохранить муниципальное имущество, закрепленное за ПАТП-1 (а это порядка 160 миллионов), необходимо 62 млн рублей. Таких денег в нищей городской казне не нашлось и на январской сессии горсовета было озвучено, что город решил обратиться за финансовой поддержкой в правительство Орловской области. Дальше оттягивать невозможно, так как конкурсный управляющий МУ «ПАТП-1» не поддержал администрацию города Орла в решении вывести предприятие из процедуры банкротства. Об этом рассказал недавно восстановленный в должности начальник управления муниципального имущества и землепользования Максим Лобов.

— Сумма необходима для того, чтобы забрать конкурсное производство в свои руки. Тогда мы сможем влиять на ситуацию, а не идти по пути конкурсного управляющего, — пояснил Максим Лобов.

Решение уже одобрено временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андреем Клычковым. Обращение администрации Орла направлено заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам Вадиму Тарасову, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме займа в плане по выводу ПАТП-1 из кризиса значатся такие необычные пункты, как передача транспорта из ПАТП в ТТП. Против этой идеи резко выступил руководитель ТТП Александр Коровин. По его словам, в еще действующем предприятии нет техников, способных обслуживать такой тип подвижного состава, так как и троллейбусы и трамваи работают не на бензине, а на электричестве. Даже аккумуляторы в автобусах и троллейбусах разного типа. Не говоря о том, что боксы ТТП не рассчитаны на размещение дополнительных единиц транспорта. Что касается списанных московских автобусов, то прежде чем выпускать их на линию технику необходимо осмотреть и при необходимости починить, что невозможно имеющимся на ТТП штатом и ремонтным оборудованием.

Наконец, в плане по спасению ТТП значится и такой пункт, как пересмотр маршрутной сети. Орловцы еще не пришли в себя от недавней смены номеров и ликвидации части привычных маршрутов, а в горадминистрации заявляют об очередной переделе транспортной сети.

 

Долги наши тяжкие
В Орле суд обязал провайдеров закрыть доступ к экстремистским материалам
В Орле заведующая детсадом подозревается во взятке
Опубликовано 26 Янв 2018 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"