Город возьмет очередной 100-миллионный кредит на исполнение чужих полномочий

Администрация Орла внесла поправки в городской бюджет на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. На внеочередной сессии после жарких дебатов депутаты большинством голосов все же поддержали очередное заимствование.

Доходы бюджета, дефицит бюджета и источники финансирования будут увеличены на 102 миллиона за счет получения кредита.

— Необходимость этого вопроса вызвана отсутствием лимитов бюджетных обязательств по исполнению обязанностей бюджетными организациями по оплате страховых взносов, что приводит к приостановке движений по счетам этих организаций и учреждений, — пояснил народным избранникам заместитель главы администрации Игорь Краличев. — Средства, приобретаемые на финансирование дефицита бюджета, предлагается направить на увеличение ассигнований. Кроме того, предлагается увеличить ассигнования на исполнение судебных решений, предписаний надзорных органов на сумму 5 млн 914 тыс. рублей для того, чтобы исполнить все судебные решения, предъявленные на сегодняшний день к администрации города.

Так же были предложены изменения показателей планового периода. В 2019 году планируется увеличение дохода на 102 млн рублей за счет дохода на налоги физических лиц. Они будут направлены: в 2019 году на капитальный ремонт общего имущества в отношении муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах, 50 млн рублей на строительство детского сада на 230 мест по ул. Полковника Старинова, а также расходы по судебным искам и предписаниям надзорных органов.

У депутатов возникло много вопросов по предложению администрации города. В частности, в очередной раз встал вопрос — почему город оплачивает питание школьников, если это не входит в полномочия города по 131 ФЗ. Если область хочет выглядеть такой доброй в глазах жителей — пусть дает деньги на питание школьников. Впрочем, перед выборами губернатора никто не стал развивать эту тему и вопрос остался без ответа. Также не удалось добиться ответа — как идут переговоры с областными чиновниками по возврату части налоговых сборов? Напомним, ранее городские депутаты под нажимом областной администрации перераспределили в пользу области часть налогов, которая раньше оставалась у города. Сейчас денег катастрофически не хватает, а из Серого дома не слышно ничего по поводу этих денег. Подчеркнем, город просит вернуть ему часть тех средств, которые собираются в Орле. В итоге все предложения по решению наболевших проблем ограничились очередным кредитом. Пока сумма кредитов не превышает предельный лимит — то есть объем средств, собираемых самим городом. Но эти цифры практически сравнялись. И очень может быть, это последний кредит, который берет город. Впрочем, главное — это успешно пережить выборы губернатора. О дальнейшей судьбе городского хозяйства никто предпочитает вслух не говорить.