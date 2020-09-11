Город взялся разгребать проблемы областных чиновников с нападениями собак

Начальник управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский пожаловался, что возле гаражных кооперативов регулярно прикармливают бродячих собак. Животные размножаются и формируют стаи, которые хорошо относятся к тем кто их кормит и нападают на прохожих, отказывающихся их “угостить”. Такое заявление прозвучало на совещании в администрации Северного района. Напомним, полномочия по борьбе с бродячими животными возложены на региональную власть. И было бы логично, чтобы вместо жалоб областные чиновники рассказали — что и как они делают, чтобы нападений на людей не было. Но мы имеем, что имеет — совещание организует почем-то городская власть. Которая не имеет ни средств, ни полномочий заниматься это проблемой.

Между тем, по информации представителей СУ СК РФ по Орловской области, только в 2020 году в Северном районе в непосредственной близости от гаражных кооперативов произошло восемь случаев нападения на людей. И это только те, кто пожаловался!

В связи с этим сити-менеджер Александр Муромский поручил председателям гаражных кооперативов (ПГК) передать сведения об имеющихся бродячих животных в управление ветеринарии. Председатели ПГК в свою очередь отметили, что люди, которые приручают опасных животных, сами зачастую агрессивно реагируют на просьбы прекратить их прикармливать. Теперь о таких “сердобольных” орловцах будут сообщать в полицию.

Напомним, в Орле отловом бродячих собак занимается ООО «Экосервис». Контракт заключен с БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных», подведомственным управлению ветеринарии. Как пояснил Алексей Максимовский, бригады ООО «Экосервис» отлавливают безнадзорных животных, стерилизуют их, прививают от бешенства, обрабатывают от паразитов и выпускают обратно. В качестве опознавательного знака на ухо этим собакам крепят жёлтую бирку. Но и такое животное может стать агрессивным, по его словам, под воздействием настроя стаи.

В связи с этим управление ветеринарии рассматривает вариант создания приюта для безнадзорных животных. Площадка уже определена — склад МУП «Спецавтобазы» площадью 686,4 кв.м и земельный участок под ним площадью 2 920 кв.м. И здание и земельный участок переданы в облдепартамент госимущества для дальнейшего их использования управлением ветеринарии. В приюте для безнадзорных животных должны быть помещения для стерилизации, ветеринарный блок, кормокухня, площадка для выгула и другое, поэтому его организация потребует времени. Пока же собак продолжат выпускать на волю.

Если жители Орла знают места скопления стай бродячих собак — их просят письменно обращаться в БУ ОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных» (г. Орел, Карачевское шоссе, д. 75) на e-mail: gorvet_orel@mail.ru (с указанием темы «Отлов безнадзорных собак), а также по телефонам (факсу) 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05. Обязательно оставьте свои контактные данные, а также укажите численность стаи и описание места её обитания.