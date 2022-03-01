1 марта 2022



Городские библиотеки проходят модернизацию

Орёл уже третий год подряд является участником федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Благодаря государственной поддержке, обычные массовые библиотеки преображаются в модельные, – с обновлённым книжным фондом, инновационными «изюминками» и, как следствие, новыми заинтересованными читателями.

Так, первопроходцем в Орле стала Центральная городская библиотека Пушкина. Она получила статус модельной в 2020 году. А в прошлом году завершилась модернизация юношеского филиала №8 на улице Рощинской в молодёжный «25 квартал».

«Прежде Юношескую библиотеку посещали порядка 4 тыс. активных читателей, а её фонд насчитывал порядка 17 тыс. книг, — рассказала директор Централизованной библиотечной системы Орла Ирина Гладкова. – Конечно, экземпляры уже порядком износились, да и помещение требовало ремонта. Благодаря победе в конкурсе нацпроекта «Культура», фонд Юношеской библиотеки пополнился почти на 2,5 тыс. книг по различным отраслям знаний, новинками современной художественной литературы разных жанров. Сейчас, спустя почти полгода после преображения в новый молодёжный «25 квартал», можно с гордостью сказать, что и число наших читателей увеличилось на 33%, а периодичность посещений – на 60%, несмотря на пандемийные ограничения. Жителям Северного района вновь приятно находиться в наших стенах».

В этом году предстоит модернизация Центральной детской библиотеки Крылова. На 5 млн рублей планируется сделать косметический ремонт, закупить новую мебель, инновационное оборудование и, конечно, литературу. «Согласно нашей концепции, «Крыловка» преобразится в Модельную библиотеку «Букватория». Появится информационный киоск, станция самостоятельной книговыдачи, интерактивный стол. В зале информационных технологий можно будет воспользоваться библиотечными компьютерами с доступом к электронным библиотекам и образовательным программам, VR-очками», — отметила Ирина Гладкова.

Модернизация Центральной детской библиотеки Крылова позволит увеличить количество читателей, повысить её посещаемость, предоставив юным жителям Орла обновленное пространство для досуга, творчества и самообразования.

«Говорить о закрытии на ремонт пока рано, мы работаем в прежнем режиме, двери для любителей литературы открыты. Думаю, так будет до апреля-мая. Мы обязательно будем держать своих посетителей в курсе последних новостей», — сообщила заведующая «Крыловкой» Светлана Большакова. Новая «Букватория» планирует открыться для читателей после модернизации 1 сентября 2022 года.

 

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Опубликовано 01 Мар 2022 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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