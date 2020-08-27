Городские чиновники обследовали подходы и подъезды к школам

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) накануне нового учебного года обследовала объекты улично-дорожной сети (УДС), которые расположены вблизи образовательных учреждений. Всего проверены 54 объекта УДС.

Как сообщает администрация города Орла, обнаружен один неработающий светофор — в районе школы №38. В настоящее время проблему устраняет бригада ООО «Доринвест». Кроме того, некоторые светофоры не видны из-за деревьев. Обрезку ветвей проведет МУП «Зеленстрой», к концу недели работы завершатся.

Есть претензии к состоянию некоторых искусственных неровностей. Недостатки устранит ООО «Доринвест» и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Завершатся работы до 31 августа.

На каждом пешеходном переходе, расположенном вблизи образовательных учреждений, имеется дополнительное освещение. Проверка комиссии показала, что все фонари находятся в исправном состоянии.