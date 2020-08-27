27 августа 2020



Городские чиновники обследовали подходы и подъезды к школам

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) накануне нового учебного года обследовала объекты улично-дорожной сети (УДС), которые расположены вблизи образовательных учреждений. Всего проверены 54 объекта УДС.

Как сообщает администрация города Орла, обнаружен один неработающий светофор — в районе школы №38. В настоящее время проблему устраняет бригада ООО «Доринвест». Кроме того, некоторые светофоры не видны из-за деревьев. Обрезку ветвей проведет МУП «Зеленстрой», к концу недели работы завершатся.

Есть претензии к состоянию некоторых искусственных неровностей. Недостатки устранит ООО «Доринвест» и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Завершатся работы до 31 августа.

На каждом пешеходном переходе, расположенном вблизи образовательных учреждений, имеется дополнительное освещение. Проверка комиссии показала, что все фонари находятся в исправном состоянии.

 

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Опубликовано 27 Авг 2020 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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