Городские чиновники ответят за расселение из аварийных домов

№32 (656) от 15 сентября 2021 г.

Прокурор области Владислав Малкин поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Орла, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Поводом к прокурорской проверке стало видеобращение жителей дома №38 по улице Металлургов в Орле, адресованное прокурору области и опубликованное в сети Интернет накануне.

Напомним, в аварийном доме-«общежитии», оставшемся без отопления, до сих пор проживают люди. Жители напомнили чиновникам, что они имеют право на новое благоустроенное жильё, либо на выплату положенной по закону выкупной стоимости квартир; граждан поддержал депутат горсовета Евгений Косогов.

Владислав Малкин встретился с инициативной группой жителей аварийного дома. Прокурор области отметил, что вопросы соблюдения прав граждан при переселении из аварийного жилья находятся в зоне постоянного внимания органов прокуратуры региона. Работа в этом направлении ведется на системной основе, в каждой конкретной ситуации совместно с органами власти вырабатывается правовой механизм восстановления прав граждан.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, по поручению Владислава Малкина будет проработан правовой механизм восстановления жилищных прав всех жителей данного дома. Ход и результаты проверки прокурор области поставил на контроль.

О том, что работы в этом направлении в Орловской области гораздо больше, чем в других регионах, свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, который подвёл итоги контрольной деятельности за первое полугодие 2021 года.

Как информируют региональные СМИ со ссылкой на Фонд, «Орловскую область, как и еще 21 регион, коснулись проверки реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Это было дистанционное контрольное мероприятие. В результате Орловщина попала в список регионов, к которым у Фонда возникли серьезные вопросы. Например, только в Республике Башкортостан и Орловской области были выявлены факты невыполнения обязательства по заключению до 31 декабря 2020 года контрактов, обеспечивающих расселение не менее 90 процентов аварийной площади от минимального размера этапа 2020-2021 годов. Следствием этого стали приостановки предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. В госкорпорации считают, что основной причиной произошедшего стало «невыполнение органами местного самоуправления мероприятий по заключению с гражданами соглашений, предусматривающих предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения, ввиду несогласия граждан с предлагаемой суммой возмещения».

«Отличилась» Орловская область и в качестве предоставляемого гражданам жилья. Из 28 проконтролированных субъектов в восьми регионах, в том числе в Орловском, были выявлены значительные строительные дефекты зданий, из-за которых существенно ухудшаются их эксплуатационные характеристики.

«Основными причинами строительства некачественного жилья продолжают оставаться недобросовестное исполнение подрядными организациями и застройщиками принятых обязательств по заключенным контрактам, а также отсутствие строительного контроля за ходом выполнения СМР со стороны заказчиков строительства и не организованная должным образом приемка жилых помещений в случаях их приобретения у застройщика», — считают в госкорпорации.

Кроме того, в Орловской области не соблюдается порядок очередности расселения аварийных домов. Такие нарушения выявлены только в четырех регионах: Республике Татарстан, Ивановской, Пензенской, Орловской областях.

PS: В понедельник стало известно, что СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело по статье «халатность» после публикации в СМИ информации о нарушении прав жителей аварийного дома №38 по ул. Металлургов.

По данным следствия, в январе 2018 года многоквартирный жилой дом №38, расположенный на ул. Металлургов в городе Орле, был признан аварийным и подлежащим реконструкции.

В то же время должностные лица администрации города Орла не приняли надлежащих и незамедлительных мер по переселению жильцов дома в жилые помещения маневренного фонда, комплекс противоаварийных мероприятий не проведен, и в июле 2019 года дом был признан подлежащим сносу.

Здание жилого дома продолжало разрушаться, в связи с чем возникла чрезвычайная ситуация, связанная с обрушением части фасада здания, которая создала непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.