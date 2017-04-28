Городские чиновники подтвердили, что бесплатные учебники получат все

Сегодня на заседании профильного комитета Горсовета начальник управления образования администрации Орла Александр Шатохин подтвердил, что ВСЕ орловские школьники получат бесплатные учебники. Правда, произойдет это не накануне Дня знаний, а чуть позднее. Час «Х» обозначен — 23 сентября. Поэтому родителям все же стоит запастись терпением и подождать, пока власти выполнят свои обещания. Тем более, что дополнительные 65 миллионов рублей на эти цели уже получены.

Напомним, в социальных сетях на этой и на минувшей неделе появлялись сообщения, что не во всех орловских школах учеников обеспечили бесплатными учебники. В ряде учебных заведений (в частности, в школе №52 и школе №3) накануне родителей предупредили, что учебники получат лишь дети из малообеспеченных семей. (При этом как удалось выяснить редакции «Орловской среды», речь шла не обо всех учащихся, а только об учениках 8-х классов). Александр Шатохин публично опроверг подобные высказывания и заявил, что бесплатными учебниками будут обеспечены все без исключения.

Задержка до 23 сентября связана с тем, что производство учебников в ряде типографий было прекращено. Когда регион получили из федерального центра средства на дополнительные учебники — с типографиями договорились о довыпуске тиража. После озвученной даты ВСЕ орловские школьники получат возможность учиться по бесплатным учебникам, как это и прописано в федеральном законе.

 

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Опубликовано 23 Авг 2017 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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