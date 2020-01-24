24 января 2020



Городские депутаты решили сэкономить полмиллиона на самих себе

Действующее положение о порядке возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, решено изменить. По инициативе мэра города Василия Новикова из текста документа предложено исключить ряд положений, касающихся депутатов, работающих на постоянной основе.

Как рассказали “Орловской среде” в пресс-службе городского совета, предлагается исключить расходы на участие депутатов по распоряжению мэра в официальных мероприятиях. В бюджете на эти цели ранее предусматривалось порядка 500 тысяч рублей. Профильный комитет решение поддержал, окончательное слово по нему скажут депутаты горсовета на заседании 30 января.

 

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Опубликовано 24 Янв 2020 в 14:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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