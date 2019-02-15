Городские кладбища обещали привести в порядок к Пасхе

УКХ содержит и благоустраивает семь кладбищ: Крестительское, Троицкое, Афанасьевское, Лепешкинское, Наугорское, Лужковское, Иоанна-Богословское, а также Историко-мемориальное кладбище города Орла. Как рассказала и.о. начальника УКХ Светлана Балашова, в 2018 году на них израсходовано 8,42 млн рублей. С ноября по декабрь в прошлом году на кладбищах города была организована уборка дорожек и газонов от мусора и снега вручную и механизировано, погрузка мусора, его ручной вынос, механизированный вывоз мусора и снега, распиловка и валка деревьев — всего на 700 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на организацию и содержание мест захоронений на 2019 год по состоянию на 12 февраля составляет 7,65 млн рублей. С января по февраль выполняется уборка дорожек на территории кладбищ вручную от снега, посыпка песком дорожек, механизированная уборка межквартальных дорог от снега, погрузка и вывоз снега. В январе текущего года выполнено работ по содержанию кладбищ на 100 тыс. рублей.

По программе «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2019 году» планируется завершить работы по благоустройству территории прилегающей к Братской могиле, расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей, которая расположена в Медведевском лесу, на сумму 400 тыс. рублей, подытожила Светлана Балашова.

Сити-менеджер Александр Муромский в числе прочего попросил не забывать о братском кладбище жертв фашизма, благоустроить и убрать его к Дню Победы. Кроме того, УКХ поручено подготовить места захоронения к православному празднику — Пасхе. Хотя в самой РПЦ категорически возражают против посещения мест захоронений в этот день. Для поминовения усопших существует Радоница, которая бывает на девятый день после Пасхи, именно в это время стоит оплакать и помянуть усопших.