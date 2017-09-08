Городские территории закрепят за должностными лицами администрации и УКХ г. Орла

По поручению главы администрации Орла, городские парки, скверы, дороги и проезды, места общего пользования будут закреплены за должностными лицами администрации и МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Как сообщила пресс-служба администрации г. Орла, скверы и парки, находящие в титульном списке, уже распределены между сотрудниками управления. За улицы областного центра будут отвечать работники территориальных управлений.