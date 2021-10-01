Городские власти не знают, когда завершится ремонт на Октябрьской. Где-то к ноябрю

Каноничной иллюстрацией того, как руководство города справляется со своими обязанностями, может стать ремонт улицы Октябрьской. Когда наконец-то жители смогут пройти не опасаясь рухнуть в яму и не спотыкаясь об остатки строительного мусора — такой вопрос был задан на внеочередном заседании комитета по строительству. Работ на этом объекте должны были завершиться уже два месяца назад. Однако по словам недавно назначенного очередного руководителя УКХ Юрия Писарева, подрядная организация ООО «Газресурс» нарушила сроки исполнения муниципального контракта. Администрацией города не раз были направлены обращения по устранению выявленных дефектов. Кроме того, неоднократно ООО «Газресурс» просили об увеличении количества рабочих на объекте для ускорения работ. Однако, этого сделано не было.

— Каждый раз во время совещаний в городской администрации, в УКХ, представитель подрядной организации дает обещание завершить работы через две недели, — рассказал Юрий Писарев. — Но, к сожалению, все стоит на месте. Мы уже направили в банк письмо по взысканию с подрядчика чуть более 670 тысяч рублей за просрочку.

По мнению руководителя УКХ, ремонт на Октябрьской будет завершен не ранее, чем через три недели. Если учитывать тот темп работ, который есть. Заместитель председателя горсовета Владимир Негин попросил при ремонте этой улицы учесть ряд пожеланий горожан. В частности он отметил, что по Октябрьской идет очень большой поток воды и зачастую она уходит под дома: «Так, жители дома 122 по Октябрьская, а также других домов по этой линии, просили с нашей помощью обратиться к подрядчику, чтобы при ремонте улицы они сделали валик, который бы препятствовал водяному потоку. Между тем эти валики там так и не были сделаны. В этой связи возникает вполне резонный вопрос: исполнит ли подрядчик именно эти пожелания и не будет ли такого, что потом будет ссылаться, к примеру, на неработающие уже асфальтовые заводы». Юрий Писарев заверил депутата, что все будет сделано.

По итогам заседания народные избранники признали работу администрации города в этом вопросе неудовлетворительной. Депутаты рекомендовали принять меры по завершению ремонта Октябрьской в кратчайшие сроки. Мэру города необходимо будет провести служебную проверку по фактам срыва сроков выполнения работ на этом объекте и по результатам привлечь к ответственности виновных лиц.