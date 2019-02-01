1 февраля 2019



Городские власти отложили повышение платы за проезд до 10 февраля

Новый тариф на перевозки в муниципальном общественном транспорте вступит в силу только с 10 февраля. Сообщение об этом СМИ получили вчера уже поздно вечером. Ранее на сессии городского совета депутаты не выполнили собственное обещание — отложить начало действия нового тарифа до тех пор, пока валидаторами (устройствами для приема безналичных платежей) не будут оборудованы все городские маршрутки. Между тем, глава администрации Орла Александр Муромский все же подписал постановление «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 28.12.2017 №5955 «О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла».

Согласно официальному документу, управлению городского хозяйства и транспорта до 10 февраля необходимо проконтролировать установку во всех автобусах, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, валидаторов для безналичной оплаты разового проезда. Напомним, по внесенным поправкам, проезд за наличную оплату должен был увеличиться с 17 до 20 рублей. По банковской карте проезд оставался на том же уровне — 17 рублей. Введение дифференцированной оплаты было направлено на то, чтобы стимулировать граждан расплачиваться безналичным способом. Это должно было вывести из тени оборот денежных средств в транспортной сфере. Однако, к дате начала реформы лишь 40% маршруток смогли оснастить необходимым оборудованием для приема безналичных платежей.

 

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Опубликовано 01 Фев 2019 в 11:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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