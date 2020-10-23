Городские власти отыграли назад идею с переносом ярмарок выходного дня

После вмешательства прокуратуры отменено ранее изданное постановление администрации Орла о переносе ярмарок выходного дня с площадей Жукова и Комсомольской. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, в первый вторник октября прокурор области совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей провели прием фермеров и владельцев ЛПХ. На прием обратились и представители Орловской торгово-промышленной палаты с вопросом о законности постановления администрации №3732, в соответствии с которым из плана размещения ярмарок на территории Орла были исключены ярмарки выходного дня на площадях Жукова и Комсомольской.

По поручению прокурора Орловской области была проведена проверка. В итоге выяснилось, что правовой акт принят администрацией города Орла с нарушениями. В частности, вопреки требованиям закона перед принятием решения о сокращении количества ярмарочных площадей администрацией Орла не проведена работа по организации дополнительных мест для размещения ярмарочной торговли, также не проведена оценка его регулирующего воздействия. Кроме того, после принятия спорного постановления не проведена экспертиза в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.Проект нормативного акта в установленном порядке в прокуратуру района для предварительного изучения и его правовой оценки не направлялся.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Советского района внесла в адрес и.о. главы администрации Орла представление, по результатам его рассмотрения незаконное постановление администрации г. Орла от 24.09.2020 №3732 было отменено. Добавим, что на планировавшихся к закрытию ярмарках выходного дня торгуют более 200 индивидуальные предпринимателей, членов КФХ, сельхозпроизводителей и физических лиц.