Городские власти прокомментировали обрушение крыши спортзала

Сегодня, 27 мая, в 11:50 представители ЖЭУ №29 сообщили в администрацию Орла об обрушении крыши над спортивным залом, который является пристройкой и соединяет два многоквартирных дома (МКД) — №23 и №25 по Наугорскому шоссе. В результате происшествия никто не пострадал.

Ситуацию обсудили на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). Оно состоялось сегодня 15.00 в малом зале администрации Орла.

Заместитель управления городского хозяйства и транспорта Леонид Захарченко рассказал, что в настоящий момент территория, прилегающая к разрушенному зданию, ограждена. Доступ в МКД через спортзал перекрыт. Жители пользуются входами со двора. Дома №23 и №25 по Наугорскому шоссе входят в подпрограмму Регионального фонда капитального ремонта (РФКР) Орловской области по ремонту крыш на 2020 год. Работы ведёт ООО «ТехИнком», технический надзор осуществляет ООО «АльфаСтрой». Срок исполнения контракта — 1 июня 2020 года.

Представитель РФКР рассказал, что на момент обрушения никакие работы на крыше не велись. Глава администрации Орла Александр Муромский по итогам заседания дал следующие поручения:

ГУ МЧС России по Орловской области совместно с ГКУ ОО «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» организовать работы по демонтажу элементов здания, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан;

ООО «Газпром газораспределение Орёл» перекрыть доступ газа в МКД №23 и №25 по Наугорскому шоссе на время производства демонтажных работ, проинформировать об этом жителей. По завершении работ возобновить подачу газа;

УМВД России по городу Орлу организовать круглосуточное дежурство на месте происшествия;

управлению муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) администрации Орла организовать обследование состояния технических конструкций здания, принять решение о его дальнейшей судьбе;

УГХиТ совместно с Жилищной инспекцией и ЖЭУ №29 провести визуальный осмотр (в случае необходимости — техническое обследование с привлечением специализированной организации) помещений в домах №23 и №25 по Наугорскому шоссе и сделать выводы о безопасности нахождения в них. Осмотр начнётся с тех помещений, которые примыкают к месту обрушения;

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», МПП ВКХ «Орёлводоканал», МУП «ЖРЭП (Заказчик)» быть готовыми подключиться к ликвидации последствий обрушения крыши;

РФКР рекомендовано приостановить работы по ремонту кровли МКД.

По всем вопросам, которые касаются данного происшествия, жители домов №23 и №25 по Наугорскому шоссе могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла по телефону 43-22-12.