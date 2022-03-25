Городские власти увеличат размер авансов по муниципальным контрактам

Сегодня, 25 марта на заседании горсовета депутаты одобрили увеличение до 70 % авансирования муниципальных контрактов. Перед сессией этот вопрос прорабатывался профильным комитетом по бюджету и налоговой политике. Депутаты изучали различные варианты и в итоге пришли к выводу, озвученному председателем комитета Тимуром Нерушевым: «Комитет считает, что в нынешней экономической ситуации ограничивать увеличение аванса подрядчикам только в строительстве будет неверно, необходимо распространить это на все отрасли экономики и увеличить авансирование до 70%».

При обсуждении вопроса депутаты отметили, что увеличение аванса по муниципальным контрактам дает возможность подрядчикам закупить быстро дорожающие строительные материалы.

Ряд депутатов высказал опасения, что значительное увеличение авансов может привлечь к муниципальным контрактам недобросовестных подрядчиков. На это заместитель мэра Алексей Степанов напомнил, что избежать такого риска нельзя, но по прошлым годам все средства, выплаченные подрядчикам, впоследствии признанным недобросовестными, удалось вернуть в бюджет города.

«Нельзя ко всем подрядчикам относиться, как к недобросовестным. Абсолютное большинство идущих на муниципальные контракты – ответственные люди. Мы стремимся создать условия, чтобы муниципальные контракты были исполнены и поддержать бизнес. Если участник контракта успеет вовремя закупить дорожающие материалы и не откажется от работы, мы в итоге сэкономим бюджетные средства», — прокомментировал заместитель председателя горсовета Владимир Негин.