25 октября 2019



Городские власти занялись проблемой транспортной доступности Наугорского кладбища

Транспортное обслуживание Наугорского кладбища затронули вчера на встрече городских властей с перевозчиками. Дело в том, что жители неоднократно жаловались на проблемы с тем, чтобы добраться до кладбища, расположенного в одной остановке на выезд из города за разворотным кольцом на Наугорском шоссе.

Начальник отдела транспортного обслуживания населения и связи Вадим Хрипунов поручил перевозчикам обеспечить движение по маршруту до конечной точки «Наугорское кладбище» и повесить на автобусах, обслуживающих маршруты, соответствующие таблички.
Также на встрече рассматривалось санитарное состояние автобусов, соблюдение графиков движения, в частности в вечерние часы, поведение водителей, техническое состояние транспортных средств. Перевозчикам были сделаны замечания по поводу проезда водителями остановок. Вадим Хрипунов сообщил, что по итогам последних проверок перевозчикам было составлено 13 актов и пять претензий. Многие критерии оценок предусмотрены по условиям новых контрактов, которые будут заключаться на срок один год. В частности речь идет о технических параметрах транспортных средств, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 25 Окт 2019 в 13:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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