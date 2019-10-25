Городские власти занялись проблемой транспортной доступности Наугорского кладбища

Транспортное обслуживание Наугорского кладбища затронули вчера на встрече городских властей с перевозчиками. Дело в том, что жители неоднократно жаловались на проблемы с тем, чтобы добраться до кладбища, расположенного в одной остановке на выезд из города за разворотным кольцом на Наугорском шоссе.

Начальник отдела транспортного обслуживания населения и связи Вадим Хрипунов поручил перевозчикам обеспечить движение по маршруту до конечной точки «Наугорское кладбище» и повесить на автобусах, обслуживающих маршруты, соответствующие таблички.

Также на встрече рассматривалось санитарное состояние автобусов, соблюдение графиков движения, в частности в вечерние часы, поведение водителей, техническое состояние транспортных средств. Перевозчикам были сделаны замечания по поводу проезда водителями остановок. Вадим Хрипунов сообщил, что по итогам последних проверок перевозчикам было составлено 13 актов и пять претензий. Многие критерии оценок предусмотрены по условиям новых контрактов, которые будут заключаться на срок один год. В частности речь идет о технических параметрах транспортных средств, — уточнили в пресс-службе городской администрации.