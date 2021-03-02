2 марта 2021



Городское управление образования возглавил Сергей Шаров

Со 2 марта 2021 года обязанности начальника управления образования администрации города Орла исполняет Сергей Шаров. Сергей Николаевич Шаров родился 3 июня 1989 года. В 2011 году окончил Орловский государственный университет. Ранее занимал должности учителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе гимназии №34.

Сергей Николаевич Шаров является победителем муниципального конкурса «Самый классный классный — 2015», победителем муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2019 года, участником регионального конкурса резерва управленческих кадров в системе образования «Лидеры образования» 2020-2021 годов, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 02 Мар 2021 в 12:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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