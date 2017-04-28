Городской сад в Орле станет действительно садом

Жителей Орла пригласили поддержать проект по закладке цветников в городском парке культуры и отдыха. Как пишет издание «Открытый Орел», наверняка, найдутся такие, кто не откажется поделиться многолетниками, разросшимися на даче. Кто-то поучаствует в посадке цветов. А кто-то поможет в создании обрамления цветников и малых архитектурных форм. Кстати, вся работа будет проводиться под руководством профессионалов. Творческая команда возьмет на себя разработку эскизов и посадочных планов. А кроме того, участников ждут мастер-классы и творческие мастерские.

— Парк занимает почти 10 гектаров. Для благоустройства такой огромной территории нам не хватает ни собственных сил, ни возможностей, ни умений. Поэтому мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с добровольцами, которые могут оказать профессиональную помощь в организации паркового пространства, и на помощь горожан, — пояснила директор городского парка Анна Чистякова.

Приём посадочного материала будет организован на первом этаже бывшего киноконцертного зала «Юбилейный». Руководство парка выделяет специальное помещение, в котором растениям будет обеспечен надлежащий уход до высадки в грунт. Контактное лицо — Анжелика Адольфовна, заведующая отделом «Эксплуатация». Телефон для справок 59-88-10.

При передаче растений просьба оставлять информацию о себе и, по возможности, сведения о цветах (сорт, окрас и высота стеблей, время цветения). Это необходимо для разработки схем будущих клумб и цветников.

Во второй половине августа уже можно приступать к делению кустовых цветов — пионов, ирисов, лилейников, хост, флоксов, ландышей, баданов, клематисов, уже завершивших цикл цветения. Отделив часть куста, его следует тут же укоренить в коме земли, поместив в пластиковый контейнер или в пакет из-под молока, и полить водой, — напоминает издание «Открытый Орел».