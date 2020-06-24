«Городу нужен комфортный транспорт, а транспорту – грамотный руководитель»

№22 (601) от 24 июня 2020 г.

На электронную почту «Орловской среды» пришло письмо без подписи –наш корреспондент обозначил себя как «Транспорт Орловский». Речь в письме идет о работе городского транспорта, то есть о теме, волнующей очень многих орловчан. Мы считаем, что в письме содержится целый ряд дельных предложений, к которым было бы не грех прислушаться «транспортному цеху» орловской мэрии. Поэтому мы публикуем материал анонимного автора – с небольшими сокращениями, сделанными исключительно из этических соображений.

«Здравствуйте. Подходит к концу первый месяц работы автобусов из Москвы в городе Орле. Они как воздух были нужны городу, утонувшему в ПАЗах и «НЕКСТАХ», где пассажир себя чувствует как минимум НЕ человеком. (…) Автобусы той же партии, что сейчас работают в Орле, работают и в Москве. Да, не в центре, но это совершенно абсурдно – сравнивать Орел и Москву. Но я о другом.

Проблемы в ТТП действительно есть. Их море и их скоро станет океан.

Причина: несогласованные действия властей всех уровней и директора ТТП, который, к сожалению, всё больше показывает свою некомпетентность.

В своей недавней статье вы делали упор на то, что автобусы выходят на «трехзначные» маршруты… Но это всё формальности. Да. Это не совсем законно. Но сколько вокруг нас с вами «не совсем законного»? По факту обращать внимание нужно на другое. Подготовка к запуску автобусов (кроме ТО, конечно) была крайне скомканной. Имеется ввиду подготовка маршрутной сети. Она должна быть немного модернизирована. Для чего? Для того, чтобы автобусы не «возили воздух», как сейчас, и не вгоняли ТТП в ещё большие убытки. По факту же, автобусы просто дублируют маршрутки и маршруты троллейбусов. Запросите отчеты о финансах за июнь. Пусть проведет проверку прокуратура. Только после небольшой модернизации маршрутной сети можно было запускать эти автобусы. Хоть на «трехзнаки» (хоть это незаконно), хоть на городские маршруты. Но маршруты должны быть эксклюзивными. Ещё раз подчеркну, автобусы нужны! Это аксиома!

О Митине. Одно из последних распоряжений: поменять вахтеров трамвайного и троллейбусного депо местами в целях… улучшения работы предприятия. Причем, если раньше люди жили рядом с работой, и им было удобно, то теперь им нужно ехать на работу через весь город. Оптимизация по-митински. И это только последнее решение. Это капля в море непонятных решений, которые принимаются новым руководителем ТТП.

Близок к увольнению начальник троллейбусного депо (а может, уже и написал заявление), уходят реально соображающие люди, болеющие за дело, остаются или приходят те, кто не способен ничего дать предприятию, кроме слова «я». (…) Команды нет. А если она и есть, то эта команда решает какие-то свои задачи.

Смена кадров, безусловно, нужна. Но взвешенная и точечная. В частности, неадекватно работают диспетчеры и составители графиков движения. Например, вместо того, чтобы подать автобус 482 к ГРИННу в 22:10 после рабочего дня (ГРИНН открывается постепенно, но скоро ведь он откроется полностью), автобус уезжает в 21:55, увозя воздух. Вместо того, чтобы подать троллейбус и автобус к 18:30 на Выгонку к поезду с Ливен, они уезжают раньше или их нет вовсе, или в это время, как назло, почему-то все на перерыве.

Теряется по мелочи много денег. И в месяц это дает ощутимую сумму. За всем этим нет компетентного контроля.

Нет контроля за кондукторами и водителями (…), сливается солярка с автобусов в целях продажи. Открываются дублирующие маршруты (47М, 48М) вместо того, чтобы взять паузу, переработать существующую схему, убрать дубли, продумать эксклюзив для ТТП и выиграть конкурс на прибыльные эксклюзивные маршруты.

Скоро закроют Красный мост, и уже сейчас нужно думать о том, какие маршруты оставлять, какие изменять, какие убирать вовсе. Всё это нужно делать согласованно, вдумчиво. Но вместо этого сплошная показуха, громкие слова, а по факту бездействие. В том числе и бездействие профильных комитетов в администрации.

Из положительного: недавняя замена внешнего рельса на вокзале, но при этом шпалы, которые не менялись десятилетиями, остались на месте. То есть рельсы могут расползтись – не сейчас, но через какое-то время.

С вашей стороны было бы крайне полезным «пройтись» по своим источникам, найти подтверждение моим словам, раздобыть новые важные подробности происходящего и придать огласке настолько, чтобы об этом знал весь город и Клычков в частности. Ведь это при его участии наметились вроде бы положительные моменты в развитии общественного транспорта в Орле. И тогда тем более непонятна цепочка событий, которая происходит сейчас при непосредственном участии господина Митина.

Городу нужен комфортный транспорт большой вместимости. Но у транспорта должен быть грамотный и опытный руководитель, который соберет вокруг себя команду единомышленников и приведет ТТП в достойное состояние

При нынешнем развитии событий мы скоро лишимся не только автобусов, но и электротранспорта и будем ездить на «современных, быстрых и комфортных» ПАЗах, Газелях Некст, а в скором времени и телегах, запряженных лошадьми».