Горожан «послали» по известному маршруту

№30 (478) от 13 сентября 2017 г.

Власти Орла продолжают отказывать жителям города в законном праве публично выражать свое мнение по волнующим горожан проблемам. На этот раз чиновники «послали» куда подальше, то есть на Химмаш, инициативную группу орловчан, пожелавших провести митинг против повышения квартплаты.

На прошлой неделе ряд орловских СМИ опубликовал открытое письмо группы жителей города Орла к губернатору Потомскому. Ранее те же граждане уже обращались к главе региона с просьбой повлиять на городские власти и призвать отменить принятое большинством депутатов горсовета решение о 15-процентном повышении тарифов на содержание и ремонт жилья. Потомский обращение общественности проигнорировал, но граждане не успокоились – и составили новое, текст которого мы публикуем ниже.

«В 2012 году, будучи депутатом Госдумы РФ, Вадим Владимирович Потомский сказал замечательные, очень правильные слова: «До тех пор, пока мы не возьмемся за ЖКХ не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения государственного управления, у нас порядка не будет». И, обращаясь к нему, мы как раз и надеялись, что раз губернатор видит источник проблем в ЖКХ (а источник проблем в городском ЖКХ как раз именно в том, что городские власти Орла к их разрешению подходят с точки зрения защиты интересов частного коммунального бизнеса, а не интересов населения), то он сделает всё от него возможное, чтобы защитить население от антисоциальной политики городских властей.

К сожалению, даже несмотря на президентское поручение, наши надежды оказались тщетны. Несмотря на правильное понимание сущности проблем ЖКХ, Вадим Владимирович отказался поддержать наши требования к мэрии Орла и повлиять на ситуацию, указав в ответе, что «по Конституции РФ органы местного самоуправления являются независимыми от региональных органов власти и решают вопросы местного значения самостоятельно».

Это действительно так, однако мы все прекрасно знаем, что губернатор имеет существенное влияние на органы власти города. Например, мы хорошо помним, как на одном из майских совещаний правительства области Вадим Потомский устроил разнос главе городской администрации Усикову А.И. за заваленные мусором улицы. В результате после такого окрика губернатора проблема была решена в считанные дни, хотя мусор до этого не вывозился с улиц неделями. В данной же ситуации более вопиющего попрания прав жителей города, Вадим Владимирович вообще самоустранился, возложив всю ответственность за принятие антинародного и необоснованного решения о повышении платы в пользу управляющих компаний на горадминистрацию и горсовет. Более того, главный инициатор принятия этого антисоциального постановления А.И. Усиков, под чьим руководством городская администрация его продавливала в ущерб интересам жителей города, был взят губернатором в свою команду, причем ответственным за всю социальную политику области, нанеся таким образом серьёзный репутационный удар по правительству области. Ведь доверять управление социальным блоком правительства чиновнику, который на уровне управления городом, невзирая ни на Устав г. Орла, ни на Конституцию РФ, просто растоптал социальные и жилищные права горожан в угоду интересам частного бизнеса, это аморально и цинично по отношению к населению.

В связи с этим у нас остаётся один путь – это апелляция за защитой наших жилищных прав в органы власти федерального уровня, и прежде всего к Президенту Российской Федерации.

Исходя из этого мы, группа граждан, инициируем сход жителей города Орла в форме митинга для выражения населением города Орла мнения о принятом решении органами власти Орла, а также для общественного обсуждения проблем в жилищно-коммунальной сфере города. Для того чтобы обеспечить максимальное участие граждан в данной акции и изучения самого широкого мнения граждан о происходящем в городском ЖКХ, нами была подана заявка в администрацию города Орла о проведении такого схода в легкодоступном для горожан месте – площади перед памятником Лескова 15 сентября в 18.00.»

Следует сказать, что 15 сентября митинг горожанам провести не удастся: мэрия традиционно отказала инициативной группе, сославшись, как водится в последнее время, на то, что заявленное место проведения уже якобы кем-то занято, и опять же по традиции предложили провести митинг в районе завода Химмаш в… 10 часов утра. Разумеется, общественников не устроили ни время, ни тем более место: добираться на орловские выселки пожилым людям (а их очень много среди тех, кто протестует против повышения тарифов) затруднительно. Сейчас инициативная группа подготовила новую заявку в мэрию: на этот раз общественники предлагают городским чиновникам согласовать проведение митинга 22 сентября либо на Трамвайном переулке, либо на Комсомольской площади, либо на площади Лескова. Полагаем, реакция мэрии будет предсказуемой…