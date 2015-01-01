Горожане требуют «Хлебосольный выходной»

№1 (449) от 25 января 2017 г.

В минувший четверг вопрос возвращения ярмарки выходного дня на улицу Приборостроительную был вынесен на обсуждение комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского горсовета депутатом Игорем Коноваловым.

Напомним, ранее депутат Орловского облсовета Игорь Рыбаков и депутат горсовета Игорь Коновалов обращались к депутатскому корпусу и городским властям с просьбой вернуть ярмарку «Хлебосольный выходной» на Приборостроительную — удобную для граждан и производителей во всех отношениях.

Игорь Рыбаков проинформировал мэра Орла Новикова и главу администрации города Усикова о письменном обращении жителей Советского района (всего было собрано около трех тысяч подписей): граждане просили депутата помочь им вернуть ярмарку.

Ярмарка, которая на протяжении десятилетия обеспечивала жителей крупного спального района Орла свежими, выращенными на участках фермеров, дачников и огородников овощами и фруктами, домашними молочными продуктами и мясом, была ликвидирована в феврале 2016 года. Сделано это было настолько нагло и бесцеремонно — власти сослались на многочисленные обращения контролирующих органов и ГИБДД, при этом им было наплевать на мнение граждан и производителей, что люди возмущаются вот уже год и не теряют надежды добиться возвращения самой посещаемой городской ярмарки. Пожилые люди, пенсионеры, инвалиды, мамы с колясками не в состоянии преодолевать километры, чтобы добираться до новой ярмарочной площадки на площади Жукова: это долго, неудобно и тяжело, тем более что транспортное сообщение на участке пл. Жукова — ул. Приборостроительная отвратительное.

Как рассказал «Орловской среде» депутат Игорь Рыбаков, обращения граждан с требованием вернуть ярмарку выходного дня поступают к нему при каждой встрече. Однако на все свои обращения к властям он получает банальные отписки. Городские власти не желают «напрягаться» и думать, как решить проблему, а именно этим, по мнению депутата, они должны заниматься в первую очередь — заботиться о комфорте и удобстве граждан.

Стоит отметить, что и после того, как депутаты Игорь Рыбаков и Игорь Коновалов впервые вынесли вопрос о возвращении ярмарки на заседание комитета по экономической политике и развитию предпринимательства, не изменилось ничего. 25 ноября в адрес Игоря Коновалова поступило письмо за подписью зампреда горсовета Раисы Дубровской. Администрация Орла в ответ на запрос горсовета сообщила: перенос ярмарки с Приборостроительной был обусловлен «многочисленными обращениями контролирующих служб», так что, учитывая вышеизложенное и «в связи с возражениями отдела ГИБДД», администрация Орла (организатор ярмарки) не может вернуть её «на проезжую часть улицы Приборостроительной». В свою очередь глава администрации Орла Андрей Усиков, рассмотрев повторное коллективное обращение граждан и аналогичное протокольное поручение Орловского горсовета, представил целый «доклад» на тему невозможности возвращения ярмарки на Приборку. Кроме необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологической и товарной безопасности, антитеррористической защищенности, исключения возможности ДТП и т. п., глава городской администрации привел массу причин, по которым ярмарка «Хлебосольный выходной» не может быть возвращена на улицу Приборостроительную. (К слову, эти же самые причины почему-то нисколько не мешают организации и проведению ярмарки возле трикотажной фабрики). Усиков объяснил невозможность возврата ярмарки на Приборостроительную также и тем, что «земельный участок с фасадной части» дома № 21 на ул. Приборостроительной находится в собственности жильцов дома, а сквер «Орлята» — в бессрочном пользовании УКХ г. Орла. С фасадной части дома № 122 на ул. Октябрьской располагается участок, предназначенный для стоянки автотранспорта посетителей потребительского рынка, расположенного по соседству, указал Усиков. На наш взгляд, стоянка организована для посетителей крупного сетевого магазина, который был открыт сразу после ликвидации ярмарки «Хлебосольный выходной».

Далее глава администрации города объясняет: территория нынешней стоянки в 2009 году уже использовалась как ярмарочная площадка, однако ярмарка была перенесена, конечно же, «по многочисленным жалобам граждан», которых якобы раздражали шум, порча газонов, отсутствие свободного доступа в жилые дома и дворы.

19 января на очередном заседании комитета присутствовала представитель отдела потребительского рынка финансово-экономического управления администрации Орла. Депутаты призывали чиновницу прислушаться к «чаяниям граждан и предпринимателей», однако их довольно жестко оборвали. В качестве одного из аргументов не в пользу ярмарки было представлено некое письмо граждан (без подписей) с улицы Костомаровской, в котором они описывали свои мучения из-за ярмарочной торговли. Если коротко, то в округе из-за ярмарки шум, грязь, собаки, и хорошо, что её убрали.

— Разве все эти проблемы должны граждане решать? — возмутился депутат Игорь Коновалов, — это же прямая обязанность городской власти. На сегодняшний день ей проще сочинять отписки, ссылаться на неудобства, которые доставляет ярмарка, чем организовать цивилизованную ярмарочную торговлю с учетом пожеланий горожан. Пусть ярмарка на Приборостроительной работает не два дня, а хотя бы один, пусть будут введены ограничения по времени и территориальные. На мой взгляд, при желании это сделать можно. И мы намерены этого добиваться.

Наталья ЗАРУБИНА

Когда верстался номер

Вчера в редакцию газеты «Орловская среда» поступил телефонный звонок от жительницы Северного района Орла. 87-летняя Валентина Сергеевна Лунина была возмущена тем, что городские власти приняли решение о переносе ярмарки с ул. Металлургов на площадку перед бывшим заводом УВМ. Пожилая женщина рассказала, что ярмарку на Металлургов она посещает около десяти лет. Она и её муж, которому уже за восемьдесят, считают, что ярмарка на УВМ — не для граждан и просуществует она недолго. Тем более что такой опыт уже был: большинство тех, кому ярмарка необходима, проживают далеко от этого места, добираться туда неудобно, тем более с тяжелыми сумками, тем более пожилым людям.

— Мы собрали много подписей за то, чтобы нам оставили нашу ярмарку, и передали их в городскую администрацию, однако наше мнение, похоже, проигнорировали, — рассказала Валентина Сергеевна. — После того как мы написали обращение к руководству страны, нас вызывал к себе чиновник Козин из областной администрации и сказал, что будет организовано интернет-голосование: кто — за ярмарку на УВМ, а кто — против. Нас же, пенсионеров, фактически лишили права голоса: у меня, к примеру, кроме сумки на колесах, с которой я хожу на любимую ярмарку, нет ничего, в том числе и Интернета. И я очень сомневаюсь, что это голосование будет честным. Сейчас, по моему мнению, все делается для того, чтобы ярмарку с Металлургов убрали. Снег сгребают огромными кучами и наваливают на газоны, а там растут декоративные туи. Потом скажут: это все из-за ярмарки. Мы обращались к Усикову, говорили, как «убирается» эта территория, а воз и ныне там. Если ярмарку уберут, здесь вновь развернется уличная торговля, будут бабушки на ящиках сидеть, их станут гонять, кому станет лучше?