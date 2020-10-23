Горсовет опять просит у области вернуть в местный бюджет 15% НДФЛ

Профильный комитет опять решил обратиться в область с просьбой вернуть в местный бюджет 15% НДФЛ. Этот вопрос включен в основную повестку предстоящего 27 октября заседания городского совета. Ожидается, что в результате в областной совет будет направлена законодательная инициатива о внесении изменений в региональный закон «О межбюджетных отношениях в Орловской области».

Напомним, существующая сегодня система распределения налоговых доходов привела к​ хронической нехватке в муниципальной казне собственных средств для покрытия расходных полномочий города. Так, за 2019 год из общей суммы налогов и сборов, уплаченных налогоплательщиками города Орла – 17,66 млрд рублей напрямую в бюджет города поступило только 1,82 млрд рублей, это 10,3%. На этапе подготовки регионального и городского бюджетов 2021 года депутаты рассчитывают, что увеличение доли НДФЛ, перечисляемой муниципалитету с нынешних 5% до 15% даст бюджету города более 658 млн рублей. Ранее область неоднократно отказывала городу в аналогичной просьбе.