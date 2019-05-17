Горсовет вынужден вмешаться в ситуацию с питанием в детских садах

Мэр Орла Василий Новиков встретился с рядом заведующих детских садов города. Руководители дошкольных учреждений буквально «огорошили» его вопросом о перераспределении средств родительской платы за детский сад, которое якобы было принято решением горсовета. Как пояснили в пресс-службе горсовета, ранее из собранных родительских средств, оплата за питание составляла 30%, сейчас – 70%. Теперь же эта пропорция поменялась и у детских садов практически нет возможности содержать учреждения в должном виде.

Сразу оговоримся, что такое решение было принято постановлением администрации города «Об установлении норм питания воспитанниками и учащимися муниципальных образовательных учреждений – детских садов, а также учащихся образовательных учреждений города» от 29.12. 2018 года № 5979. Депутаты горсовета не принимали подобных решений. Василий Новиков заверил заведующих детских садов, что разберется в этом вопросе и незамедлительно дал поручение заместителю горсовета Владимиру Негину собрать совещание с участием руководства управления образования для принятия соответствующего решения.