17 мая 2019



Горсовет вынужден вмешаться в ситуацию с питанием в детских садах

Мэр Орла Василий Новиков встретился с рядом заведующих детских садов города. Руководители дошкольных учреждений буквально «огорошили» его вопросом о перераспределении средств родительской платы за детский сад, которое якобы было принято решением горсовета. Как пояснили в пресс-службе горсовета, ранее из собранных родительских средств, оплата за питание составляла 30%, сейчас – 70%. Теперь же эта пропорция поменялась и у детских садов практически нет возможности содержать учреждения в должном виде.

Сразу оговоримся, что такое решение было принято постановлением администрации города «Об установлении норм питания воспитанниками и учащимися муниципальных образовательных учреждений – детских садов, а также учащихся образовательных учреждений города» от 29.12. 2018 года № 5979. Депутаты горсовета не принимали подобных решений. Василий Новиков заверил заведующих детских садов, что разберется в этом вопросе и незамедлительно дал поручение заместителю горсовета Владимиру Негину собрать совещание с участием руководства управления образования для принятия соответствующего решения.

 

В Орле пройдет маштабный спортивный праздник
Орёл прогремел на всю страну с «маршруткой из ада»
В Орле за ремонтом дворов будет следить УКС, а не УКХ
Опубликовано 17 мая 2019 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"