Горсть орловской земли из Сквера танкистов отправится в Омскую область

17 марта в 10.00 горсть священной орловской земли из сквера Танкистов отправится в Сибирь.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Орла, в администрацию Орла пришло письмо от Сергея Александровича Плехова, учителя истории Кейзесской средней школы Седельниковского района Омской области, командира поискового отряда «Наследники Великой Победы», заведующего школьным историко-краеведческим музеем.

Учитель написал о том, что вместе со своими учениками разработал и реализует проект «Священная земля городов-героев и городов воинской славы». Сергей Александрович обратился с просьбой выслать для школьного музея горсть земли с мест боев в городе Орле. Омские школьники уже собрали в своем музее землю из Москвы, Санкт-Петербурга, Бреста, Минска, Смоленска, Тулы, Севастополя, Керчи, Волгограда, Киева, Одессы, Курска, Белгорода, Наро-Фоминска, Старой Руссы, Ржева.